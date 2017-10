Marcelino prepara a Carlos Soler de Parejo

Una vez superado con éxito el primer partido de Copa del Rey ante el Zaragoza, Marcelino García Toral piensa ya en su equipo titular de LaLiga del Valencia CF. El técnico entrenó el miércoles por la tarde con solo once futbolistas de la plantilla, de los cuales diez apuntan a la titularidad este sábado contra el Alavés en Mendizorroza. Toda una 'master class' de hora y diez minutos que el cuerpo técnico y los jugadores aprovecharon al máximo. Marcelino, sin nada que esconder, colocó a sus futbolistas sobre el césped por posiciones y machacó todo tipo de movimientos defensivos y ofensivos, centros y disparos.

El técnico ensayó con Neto en la portería y con una línea de cuatro defensiva en la que estaba Martín Montoya como lateral derecho, José Luis Gayà en la izquierda y Jeison Murillo y Ezequiel Garay en el centro de la defensa. Gabriel Paulista, titular contra el Sevilla y el Zaragoza, apunta al banquillo esta vez.

La gran novedad estuvo en el doble pivote. La baja de Dani Parejo por acumulación de tarjetas amarillas obliga al técnico a buscar alternativas. Marcelino lo tiene claro y lo dejó claro en la primera sesión de trabajo de cara al partido ante el Alavés. Desde el primer día junto en el doble pivote a Geoffrey Kondogbia y Carlos Soler.

El canterano será el encargado de asumir el rol de ´8´ del capitán en Mendizorroza. Una posición nueva para él esta temporada. De momento, ha jugado en las dos bandas y hasta de pivote formando pareja en el centro del campo con el propio Parejo, pero nunca de cerebro del equipo. Ahora ha llegado su hora.

Carlos no estaba en la banda. Los que sí estaban en el entrenamiento fueron Gonçalo Guedes y Rober Ibáñez. El canterano, que no fue citado en Copa, no jugará tampoco en Liga porque todavía no tiene el alta competitiva.

Ese puesto que ocupaba será presumiblemente para un Andreas Pereira que estaba haciendo trabajo de recuperación en el gimnasio junto al resto de titulares de la Copa. Marcelino prepara un once en Mendizorroza con diez novedades respecto al de Zaragoza en el que solo repetirá Pereira. El belga, con pasaporte brasileño, fue de hecho el primer cambio de Marcelino en La Romareda al dejar su puesto (69´) a Rodrigo.

Una de las sesiones con más intensidad, chispa y precisión del año

Hacía tiempo que no se vivía un entrenamiento con tanta intensidad, chispa y precisión. En el césped estaba el once que maravilla en la liga. Se notó. Marcelino no paraba de aplaudir. El partidillo acabó con empate. El técnico ponía el punto y final con un «empate, quedamos como hermanos», pero los jugadores quisieron desempatar. Si juegan como entrenaron será imposible perder en Vitoria.