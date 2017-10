Rajoy destituye al Govern en pleno y convoca elecciones en Cataluña el 21 de diciembre

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ordenado el cese del presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, y de todo su Govern, ha disuelto el Parlament y ha convocado elecciones autonómicas para el jueves 21 de diciembre.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado las medidas en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución, Rajoy ha justificado el adelanto electoral porque considera que es "urgente devolver la voz a los ciudadanos catalanes para que decidan su futuro".



Y lo es también, ha añadido, para que "nadie pueda cometer ilegalidades en nombre" de los ciudadanos de Cataluña.



"Son las urnas, las de verdad", las que tienen que establecer "los controles y garantías" y "las que pueden sentar las bases de la necesaria recuperación de la convivencia entre catalanes", ha añadido Rajoy.



Por eso ha defendido convocar cuanto antes unas elecciones "libres, limpias y legales, que puedan restaurar la democracia en la comunidad autónoma", ha dicho.



En las medidas que ha autorizado el Senado se incluía la de que Rajoy asumía personalmente la competencia de disolver la Cámara catalana y convocar elecciones, de la que ha hecho uso hoy mismo, unas horas después de que el Parlament aprobara una resolución que, en su preámbulo, se declara un "Estado independiente en forma de república", y una segunda resolución que plantea abrir un "proceso constituyente" para redactar la Constitución del nuevo Estado.



Se trata, ha argumentado Rajoy, de no prolongar "ni un minuto más" esta situación, que ha calificado de "desgarradora, triste y angustiosa".



Unos pasos que ha considerado "necesarios e imprescindibles" para restituir un autogobierno que ha sido "liquidado por una cadena de decisiones arbitrarias y excluyentes" adoptadas por los responsables de la Generalitat.



"No se trata de suspender el autogobierno ni de intervenirlo ni de recortarlo, se trata de devolverlo a la normalidad lo antes posible", ha aseverado Rajoy, y ha hecho hincapié en que ahora se trata de "evitar más daños" y devolver cuanto antes la normalidad a la vida ciudadanos.





Cinco decretos

Cierre de embajadas

"Un acto delictivo"

Rajoy: "Hoy el Parlament ha aprobado algo que es un acto delictivo". Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: EFE

Los acuerdos relativos a la aplicación del 155 se desarrollan en cinco decretos, que entrarán en vigor en cuanto sean publicados en el Boletín Oficial del Estado.El primero de los decretos es el del, que podría incurrir ensi se resiste a su cese, y el segundo el que acuerda el cese del resto de miembros del Govern, entre ellos el vicepresidente,A ellos se suma uno tercero por el que se fija que los ministeriosy que adjunta un anexo con las equivalencias respectivas.Otro decreto incluyey otros ceses, como el del personal eventual que deja de ejercer su función cuando cesa a su vez el cargo del que dependen.El quinto decreto es el de convocatoria de elecciones enpara el día 21 de diciembre, que se publicará este sábado, de manera quefijado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que deben transcurrir desde entonces hasta el día de los comicios.Además de la destitución de los miembros del Govern, el Consejo de Ministros ha ordenado el cese del secretario general de Interior de la Generalitat, César Puig, y del, Pere Soler, una medida que no afecta de momento al mayor de la policía autonómica,, investigado por sedición.Igualmente, el Ejecutivo ha ordenado elen el exterior y el cese de los delegados en Bruselas y Madrid, lo que afecta a las representaciones de la Generalitat en Alemania, Francia y Suiza, Reino Unido e Irlanda, Austria, Italia, Unión Europea y Estados Unidos.También ha ordenado la, una entidad público-privada al servicio del Govern para impulsar la proyección internacional de Cataluña.Rajoy, en una declaración sin preguntas, ha dado las gracias a los líderes del PSOE, Pedro Sánchez , y de Ciudadanos, Albert Rivera , por el apoyo compartido a las medidas del 155, así como a los otros partidos que hoy han respaldado al Gobierno en el Senado.El jefe del Ejecutivo ha subrayado que las decisiones han sido tomadas desde lapara aplicarlas medidas del artículo 155."Son estas horas de ánimos exaltados en las que", ha asegurado el presidente, quien ha garantizado que el Estado dispone de medios suficientes recuperar la normalidad y disolver cualquier tipo de amenaza sobre la convivencia "de forma pacífica y moderada".Ha considerado que la decisión del Parlamento catalán constata que se han impuesto "los partidarios de cuanto peor mejor, los que han llevado a Cataluña a un callejón sin salida" y además han liquidadoPor eso, ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad y esperanza" a los españoles al señalar que ha quedado demostrado que el Estado de derecho tiene instrumentos para defender "la ley y los derechos de todos los españoles"."Los españoles estamos viviendo una jornada triste en la que la sinrazón se ha impuesto a la ley y ha derribado la democracia en Cataluña", ha dicho, antes de reprochar a los independentistas su falta de respeto a los derechos de la mayoría.Según su criterio, las medidas responden ante ese comportamiento de quienes "pretenden imponer por la fuerza de los hechos consumados elde la mayoría de los catalanes", ha explicado, y el "hurto de una parte del territorio a la mayoría de los españoles".Rajoy ya avisó en los pasillos del Senado, tras el pleno en el que se ha autorizado al Gobierno a aplicar las medidas previstas en el 155, que el Estado reaccionaría ante la aprobación de la independencia por parte del Parlament, porque es algo que para la mayoríaRajoy subrayó que el objetivo esante algo que "no es posible", laEn este sentido, lanzó un mensaje de tranquilidadporque "las cosas se harán bien, se harán con mesura, se harán con eficacia", al igual que ha hecho hasta ahora el Gobierno, que además, ha añadido estará "a la altura de las circunstancias".Consideró que lo sucedido en el Parlamento de Cataluña es la "prueba inequívoca" de lo necesario que era que el Senado aprobase el acuerdo del Gobierno al amparo del 155.Rajoy también destacó que Españay el Estado no está dispuesto "de ninguna de las maneras" a que algunas personas pretendan "liquidar" la Constitución, las normas de convivencia y las reglas de juego.Unas normas que "han servido para que en 40 años España sey más prósperos del mundo", ha aseverado.