Roncero a Cristóbal Soria: "No utilices un programa de televisión para hacer el circo porque te aseguro que algunos, en lugar de payasos, podemos ser leones"

La derrota en Girona no ha sentado nada bien al entorno del Real Madrid, que lejos de haber tenido en cuenta las veces que el equipo de Zidane ha dado síntomas de no estar enchufado en este inicio de temporada, se limita a llorar por los arbitrajes. Lo hace el diario Marca que pone énfasis en su portada en que el gol que da la victoria al Girona fue "ilegal", lo hace uno de sus colaboradores, José Vicente Hernáez, que habla de "otro gol en fuera de juego" y hasta recuerda que el colegiado que pitó en Girona "ya machacó al Real Madrid" ante el Levante UD. Eso sí, "más culpa tuvo el Madrid" en la derrota que el colegiado, añade.

Por su parte, Tomás Roncero, en el orograma El Chiringuito de Mega que presenta Josep Pedrerol, rozó el surrealismo cuando le pidió a Cristóbal Soria que no haga el circo en televisión€ sí, Roncero en el Chiringuito pide a Soria que no haga "el circo" y hasta parece que le amenaza veladamente.



La cosa fue que Roncero llegó al programa cuando ya había comenzado y su entrada fue retransmitida como suele ser habitual en estos casos. Y claro, Cristóbal Soria sale del plató y se va recibir al periodista del Diario AS preguntándole de manera reiterada "¿dónde está ´Serresiete?" que es como el que fuera delegado del Sevilla llama a Cristiano Ronaldo. Roncero, visiblemente enfadado le dice a Pedrerol ya dentro del plató "oye una cosa, yo sé que este tío vive de sus shows y de sus circos€", después, agarra a Soria de un hombro y le dice: "Si no te dio para entrar en el circo, No utilices un programa de televisión para hacer el circo, porque te aseguro que algunos, en lugar de payasos podemos ser leones, así que no toques las narices". Ya se sabe que Tomás Roncero nunca ha "hecho el circo" en televisión...