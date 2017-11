Guedes: "Me gustaría quedarme en el Valencia CF"

Guedes: "Me gustaría quedarme en el Valencia CF"

Guedes: "Me gustaría quedarme en el Valencia CF"

Gonçalo Guedes asegura estar muy feliz en el Valencia y le gustaría seguir en el equipo la temporada que viene, pero no se aventura sobre su futuro. El atacante portugués, en 11 frases:

Partido de futbolín:

"Me sentí contento, es muy bonito y divertido hacer este tipo de cosas"

¿Se imaginaba que le fuera a ir tan bien a estas alturas de liga?

"No, pero pienso que juego mejor al fútbol que al futbolín"

Partido ante el Leganés

"Es difícil, como todos los partidos. Sabemos lo que tenemos que hacer y estamos listos para el sábado"

La gente quiere que se quede, ¿es imposible?

"No sé nada de mi futuro, no puedo hablar de nada porque no lo sé"

¿Le gustaría quedarse?

"Sí, me gustaría, porque aquí estoy muy feliz y me trataron muy bien"

Alternativa a luchar por la Liga

"No lo sé, nosotros vamos partido a partido y queremos estar lo más arriba posible. Al final de temporada no sabemos qué va a pasar"

Hay que llenar Mestalla

"La afición tiene que estar como en el partido ante el Sevilla FC, el estadio estaba muy lindo y ojalá hagamos lo mismo"

¿Muchas patadas, será una constante a partir de ahora?

"No lo sé, espero que no me peguen tanto"

Dado su buen rendimiento, se habla del interés de otros equipos

"Siempre es bueno que los grandes equipos estén atentos al trabajo que hacemos, pero no sé qué va a pasar"

¿Cuál es el techo de este equipo?

"Está en el trabajo, entrenamos para hacer lo mejor y pensamos en ir partido a partido haciendo lo que el míster quiere"

El Leganés solo recibió cinco goles en la Liga, cómo le van a marcar

"Haremos todo lo posible, veremos sus puntos fuertes y débiles y aprovechar lo máximo posible"