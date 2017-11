Marcelino: "Zaza no se cogió un calentón, hablé con él, es un chaval súper majo"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha dado todo el mérito de la victoria sobre el Leganés a sus futbolistas, de la misma manera que asegura que ellos son los responsables del récord de siete victorias consecutivas también es cosa de la plantilla. El asturiano restó importancia al gesto de Zaza, que se fue a la ducha antes de que terminara el partido.

La generosidad de Parejo y de Rodrigo dejando que Santi Mina tirara el penalti y el gesto de Zaza.

Para mí son lo mismo. Simo no se cogió un calentón. Se enfada pero estuve hablando con él, es un chaval súper majo, siempre le estáis buscando... Lo importante es lo que dices el corazón y la relación y es magnífica. Está integrado, es respetuoso con sus compañeros y el cuerpo técnico. Lo de Dani y Santi fue una cosa de ellos, i hay una situación así lo entiendo. El grupo es la base en la que nos sustentamos para lograr este rendimiento. En el segundo tiempo tuvimos un resultado holgado, el Leganés hizo muy buen partido y nos complicó las cosas.

Da la sensación de que este Valencia no tiene techo, ¿cómo va a calmar la euforia en el vestuario?

En todos los partidos le pongo un pero o varios al equipo porque creo que tenemos que mejorar en diferentes facetas, que no son siempre las mismas. En el vestuario no hay euforia, hay realismo y un análisis constante de lo que nos ha llevado hasta aquí. Tenemos la certeza de que mantener esto es muy difícil. Es prácticamente imposible. No perder ningún partido en 38 jornadas no lo logra ni el Barça ni el Madrid ni nadie. Vamos a disfrutar el momento. Esta semana no vamos a reflexionar, nos la vamos a tomar con bastante descanso y a partir de la próxima semana ya reflexionaremos.

La importancia de Neto hoy y en el resto de campeonato.

Todos los jugadores son importantes, está claro que cualquier equipo se basa en buenas actuaciones de su portero. El Barça, hay una información generalizada, uno de sus mejores valores es Ter Stegen. Es el último, el que evita las acciones del rival cuando por algún error el rival genera ocasiones. Estamos muy satisfechos con Neto y con Jaume.

Juegan Barça y Sevilla. ¿Qué resultado prefiere?

No tengo ninguna duda, quiero que empaten.

Horario contra el Barça.

Ahora voy a disfrutar de esta victoria este fin de semana, la próxima semana y después en el partido ante el Espanyol y ya la siguiente semana me preguntáis por el Barça. Es lo que pensamos, siempre os hablo de lo más inmediato. De jugar una final, de que el partido ante el Leganés sería complicado. El Barça, cuando llegue. Ahora vamos a disfrutar de haber sumado 27 puntos de 33 con el calendario que teníamos y del juego del equipo. Hemos marcado 30 goles en 11 jornadas y hay una comunión entre afición y equipo...

Un Valencia goleador y un Valencia que hace un gran trabajo defensivo.

No hemos encajado pero me hubiera gustado que nos hicieran menos ocasiones pero el rival también juega y domina bien los espacios a la espalda de la defensa. Generaron ocasiones claras de gol, tenemos que intentar que el Espanyol no nos genere ocasiones claras como las de hoy. A ver si con el trabajo de todos y la suma de esfuerzos somos capaces de evitar este tipo de situaciones. Si mantenemos la portería a cero la afición se va a ir muy contenta a casa y nosotros también porque es difícil que no metamos un gol en Mestalla.

¿Qué les ha dicho en el descanso para ver un cambio tan grande entre la primera y la segunda mitad?

En el primer tiempo podrián haberse complicado las cosas, hemos reflexionado, sabíamos que nos enfrentábamos a un gran rival que incomoda mucho, que está logrando muy buenos resultados, y sabíamos que iba a ser un partido muy exigente. Hemos recordado aquellos criterios con los que podíamos superar al rival y los hemos puesto en práctica mayor número de veces que en el primer tiempo. Hay que dar mérito al rival y yo le doy mérito al Leganés. Es un equipo muy trabajado y es muy difícil de superar.

¿Cómo valora el trabajo de Garitano y qué futuro le augura al Leganés?

Lo datos te otorgan todo el crédito. De Segunda B a Primera y este año está en la parte alta de la tabla. Si analizas el equipo vemos que tiene automatismos, que tiene un trabajo colectivo detrás y le doy la enhorabuena por su trabajo. Me parece que el Leganés este año tiene que tener suerte con las lesiones pero creo que no pasará problemas para mantener la categoría.

El mejor arranque del Valencia en su historia.

Antes del partido ante el Levante jugamos contra el Atlético y el Madrid con un equipo en formación. Disfruto de estos profesionales. Hay una lectura muy buena del partido. Al equipo no le salen las cosas en el primer tiempo, sufre contra el rival y es capaz de recuperarse. El récord es de los futbolistas que son los que demuestran su valía, su capacidad, su esfuerzo. Ahora disfrutamos y después vamos a por el Espanyol, es la siguiente final que tenemos.

¿Qué le dice Peter Lim?

Domino poco el inglés, hablo con Anil habitualmente y con Mateu. Estamos disfrutando del momento. Tampoco es hacer comparaciones. Hemos hecho las cosas con coherencia, hemos trabajado mucho, duro, intenso y creo que bien. Si se hacen las cosas con cabeza tienes más posibilidades de que salgan bien. Vamos a intentar seguir por este camino con máxima humildad.