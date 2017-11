Duran: "No voy a valorar nada del arbitraje"

Carles Duran, entrenador del RETAbet Bilbao Basket, habló den rueda de prensa tras la derrota de su equipo ante el Valencia Basket. Estas fueron sus declaraciones:

Satisfecho con su equipo

"Esto muy contento por el esfuerzo del equipo y por la ayuda de la afición, que ha estado extraordinaria. Estamos jodidos por la derrota, pero hemos jugado al límite muchos minutos de nuestras posibilidades, haciendo bien las cosas, pero al final su talento ofensivo se ha llevado un partido que por pequeños detalles se nos ha escapado"

Máximo nivel

"Hemos jugado contra el mejor Valencia Basket de la historia. En muchos momentos hemos jugado muy bien. En la primera parte, sin acierto, estábamos compitiendo. En el tercer cuarto hemos empezado muy bien. Hemos podido ponernos 10 arriba. Han tirado 36 libres y nosotros 20. Les hemos hecho perder más balones, que solo cogieran cinco rebotes de ataque... Hemos jugado al máximo nivel"

Mantener el listón

"Queremos tener este impacto muchos más minutos. En algunos momentos lo hacemos, pero hoy ha durado mucho más el trabajo que queríamos, pero no ha sido suficiente. Hay que alargarlo todavía más"

Polémico final

"No voy a valorar nada del arbitraje. Hemos perdido un balón bastante importante y eso les ha dado la opción de ponerse por delante. Bastante tengo como para preocuparme por los árbitros"

Juego durante la temporada

"Quiero que lo hubiésemos hecho contra Berlín, el pasado miércoles, y lo quiero ver contra el Lietuvos. Más que contento estoy a veces enfadado porque no lo hacemos más. No alargamos nuestros tiempos y eso nos está haciendo año. No puede ser que cada derrota sea un desastre"