"Iremos a por la Copa del Rey"

El entrenador del Valencia ha concedido una entrevista al programa El Partidazo de la Cadena Cope, y en ella se ha mostrado cauteloso con las posibilidades del Valencia de ganar la Liga, hasta el punto que ha hablado de utopía, pero al tiempo se ha mostrado muy ambicioso con la Copa del Rey. El técnico asturiano la quiere, "no he ganado nada" dice€ Esta es la transcripción de la entrevista:

¿Eres de dormirte pronto o tarde?

Tarde, me gusta ver partidos normalmente. No todo el rato, pero me gusta realizar le trabajo lo mejor posible para dar la máxima información.

Iba a venir Gayà pero tiene una lumbalgia.

Sí, eso parece, tiene unas molestias en el entrenamiento de hoy pero no sé el alcance, creo que no será mucha cosa.

Estás viviendo uno de los momentos más felices

Afortunadamente he disfrutado de varios, este es el inmediato, podemos decir que sí.

¿Pensabas que iba a llegar tan pronto el resultado positivo

No esperábamos este inicio de competición, afortunadamente tengo una plantilla extraordinaria a nivel profesional y humano, mucha ambición, actitud inmejorable yeso no se lleva a competir a este nivel.

La gente la parará para por la calle...

Más que pararme, hay aficionados que nos felicitan por el trabajo. Estuve en un hotel todo el mes de agosto. Vivía en Castellón cuando entrenaba en el Villarreal perdía mucho tiempo en la carretera.

¿Cómo es su día a día?

Levantarme prontito, a las ocho, duermo seis horas más o menos me acuesto a la una de la mañana. Llego al entrenamiento, entrenar, analizar las máximas variables posibles de rendimiento, ver al rival. Bastantes días como en la Ciudad Deportiva, tenemos la suerte de poder comer allí.

¿Les obligas a comer en la ciudad deportiva?

Es una tarea más del preparador físico y nutricionista, yo me mantengo al margen, os podrán resolver la pregunta con más exactitud.

No ha engordado

No hago mucho deporte, es el estrés, podemos decirlo así.

Eres pasional en los banquillos como ves el VAR

Creo que siempre que posibilite el impartir la máxima justicia posible y aprovechar la actual tecnología, perjudicial no va a ser. Creo que al principio costará un poquito, sobre todo aceptar el cambio de una decisión. Luego nos iremos habituando.

Este domingo, partido ante el Espanyol.

Tenemos el viaje preparado para llegar antes del derbi. Un empate es bueno para nosotros. Nuestro objetivo es ganar al Espanyol el domingo. Es nuestra idea, venimos siempre hablando en el vestuario de jugar cada partido como una final y luego el tiempo nos dirá donde podemos llegar.

¿Cree que el Valencia es el que mejor juega de la Liga?

Sería presuntuoso si opinara eso de nosotros mismos pero es de los mejores.

¿Ha bajado el nivel de juego?

Creo que la temporada es muy larga, normalmente los grandes equipos tardan en ofrecer su mejor rendimiento, a medida que avanza la competición es cuando más competitivos se hacen. El equipo que juega bien gana más partidos que el que no lo hace.

¿Cuál es el objetivo todas las semanas?

Normalmente en la rueda de prensa previa siempre me lo preguntan. Es lo que nos corresponde. Habrá un momento. si en esta situación faltasen cinco o seis partidos para el final serían candidatos al título, es lógico, novamos a decir que no porque no se lo creería nadie.

Los jugadores están aleccionados en ese sentido...

Esta plantilla es joven pero madura y muchos de los futbolistas estuvieron la temporada pasada, saben cómo lo están pasando en esta situación y cómo lo pasaron el año pasado. Quizás todo lo que vivieron el año pasado les sirvió par ser humildes, trabajadores y disfrutar del día a día sin pensar más allá. SI nos creemos que somos mucho mejores que lo que estamos demostrando y dejamos de lado ciertos detalles que nos están llevando al éxito se puede torcer el juego, los resultados y entrar ne una dinámica que no queremos.

¿Cuál es el jugador que más te ha sorprendido?

Bastantes. No lo sé... Parejo es un futbolista que todos conocíamos. Yo tampoco creo que la gente no le quisiera la temporada pasada. Con uno de los que pudo haber un mayor cambio fue con Rodrigo. Es un futbolista con unas condiciones extraordinarias pero quizás no pudo desarrollar el juego que tiene dentro y ahora lo estamos viendo todos y seguro que todavía va a ir a más.

¿Sabías que era tan bueno Guedes?

Lo conocíamos pero es difícil detallar que un futbolista con 20 años tenga una adaptación tan rápida a una condición nueva. Tengo la grandísima suerte de tener un grupo humano muy bueno.

Aquí se vive demasiado bien por el día y por la noche, ¿vigilas si salen?

No, no soy vigilante. Hasta ahora nadie me ha chivado nada. Eso es que se portan muy bien. Creemos que nosotros somos entrenadores, que tenemos que intentar optimizar el rendimiento de cada uno y ellos tienen su vida y son lo suficientemente inteligentes para saber que son deportistas de élite y se puede compaginar todo.

Firmó por dos temporadas, ¿renovación?

No estamos pensando en ello ahora mismo. Es muy pronto. Estamos muy bien y vamos a intentar seguir por este camino esta temporada, no va a ser fácil. Es lo prioritario.

¿Y si te la ofrecieran?

No es el momento de distraernos de la competición, estamos todos bien, hay un ambiente fenomenal, disfrutar de cada partido en Mestalla es un lujo. Intentamos unir, como está todo el entorno y los jugadores.

¿Tienes la cabeza en el Barça?

No, afrontamos el partido contra el Espanyol y eso es lo que tenemos en la cabeza. Luego ya tendremos una semana para pensar en el Barça. El Barça te da menos opciones que el Real Madrid en este momento de la temporada porque está en un momento de forma superior. El Madrid quizás se haya preparado para ganar dos campeonatos y en la liga está siendo más irregular, así lo dicen los resultados, las estadísticas, los puntos. el Barça lleva un pleno menos un empate con el atlético. El juego y los resultados dicen que son el equipo más en forma de la Liga.

Entrenar a Neymar, Messi€ ¿sueña con eso?

Tengo la enorme alegría de disfrutar de mi trabajo cada día gracias a los jugadores. Eso es lo que me llena de satisfacción. Tengo la aspiración de ganar al Espanyol y seguir en la parte alta de la tabla.

La palabra titulo está prohibida...

No pensamos en ello, para nada, es una utopía eso, ya se verá en marzo o en abril. Hay que ser conscientes de que en una liga que vamos a 95 puntos o más es muy difícil acceder a los dos transatlánticos, para que eso suceda Barça y Madrid se tienen que dejar muchos puntos.

¿Y el otro título?

Iremos a por él. Intentaremos llegar lo más lejos posible, es una competición corta, ocho partidos te meten en una final. Yo nunca he ganado nada.

Nunca has dirigido en Champions, te echaron una semana antes.

Las cosas vinieron así dadas, la imagen no quedó dañada pero ese fue un momento muy frustrante . Ahora estoy entrenando a un gran club. Olvido y perdono.

¿Le abres las puertas del Valencia a Neymar?

Ahora intentamos que estos jugadores, los que tenemos, sigan con este nivel de ilusión y de ambición. No necesitamos eso. Rodrigo para mí y Simone y Carlos y el resto son los mejores que hay.

Clima de euforia. Ha preparado para la derrota al vestuario.

No nos podemos preparar para la derrota, nos tenemos que preparar para ganar. SI un día el rival te supera pues le felicitamos pero no podemos hacer eso.