"Puedo asegurar y aseguro que Lim nos dará todo su apoyo"

"El entrenador del Valencia CF ha valorado positivamente la reunión a la que asistió este martes con el máximo accionista aunque no se moja sobre los fichajes que pueden venir en enero para reforzar el equipo. Así lo ha manifestado en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de la Copa del Rey frente al Zaragoza".

Las reflexiones más interesantes de la rueda de prensa de Marcelino:

¿Cómo se afronta este tipo de partidos sin tanta tensión después de la racha que lleva el Valencia sin perder?

"El partido lo afrontamos como hemos hecho con cualquier otro rival hasta ahora, con el ánimo de ganar, jugamos ante nuestra afición. La idea es seguir con esa unión de cada partido en Mestalla, ofrecer nuestra máxima actitud para brindarles un nuevo triunfo, respetando al rival como siempre y pasar a la siguiente ronda".

Podrá volver a sentarse en el banquillo.

"No es fácil, es indudable que me gustaría estar en el banquillo y ejercer mi profesión con total normalidad. Una decisión me lo imposibilita. Ahora podré estar, el domingo ante el Getafe acabará esta situación. Es difícil de llevar, intento llevarla con naturalidad. Creo que al equipo no le influye para nada. Después de 130 partidos soy el único entrenador expulsado cuando se han podido ver actitudes más propicias para ser expulsado que la mía. No hubo un menosprecio, un insulto ni nada. Lo olvidamos, intentaré que no vuelva a ocurrir".



¿En verano afirmó que iban a venir cuatro futbolistas, sabe cuántos van a venir ahora?

"No. No lo sé. Estamos inmersos en plena competición y en verano estábamos formando una plantilla. Lo más importante son los que están, mejorar conceptos. Entiendo que es algo importante para vosotros. Nuestro departamento t´cnico está siguiendo a todos aquellos jugadores que por su perfil pueden formar parte del Valencia pero la competición es la que prevalece y el silencio por mi parte es lo más necesario y oportuno".

"Espero que no tengamos más problemas, ya se nos han lesionado dos y espero que no se nos lesionen tres. Hay que ser optimistas.pronto estará con nosotros. Para mañana tenemos dos centrales de primer nivel y espero que no haya ningún problema con ellos"."El mercado de invierno es muy complejo, necesita un profundo análisis para cualquier decisión. Y por encima de ello está el valor de esta plantilla, el respeto que merecen cada uno de nuestros jugadores, son los verdaderos protagonistas. No sé lo que va a pasar en invierno"."La reunión con Peter ha sido muy agradable, me ha mostrado su cariño y cordidalidad como puedo decir desde el primer día que lo conocí. Estuvimos hablando de la trayectoria del equipo, de los excelentes resultados y un poco del futuro, es obvio. Sin determinar el qué. Nos mostró que está tremendamente satisfecho con la parcela deportiva y la forma de trabajar y nos dará todo su apoyo"."Es un jugador muy joven, que tenemos que cuidar, tenemos que ir paso a paso y no queremos adelantarnos en su proceso de formación. Tiene unas grandes condiciones. Hay que ver su grado de madurez para aceptar, adaptarse y progresar en su rendimiento. Tiene un gran talento. Mañana tomaremos una decisión"."A tope, no tengo ninguna duda de que será como hasta ahora. A partir de vacaciones vamos a tener una dificultad si somos capaces de eliminar al Zaragoza. Tenemos la idea de seguir en la Copa lo más lejos posible. Vamos a ver cómo evolucionan los lesionados, espero que Garay esté con nosotros lo antes posible"."Yo no recomendé a Guedes ese doctor, yo puedo aconsejar en temas futbolísticos pero no médicos. Había una serie de posibilidades, él decidió operarse con este médico lo mismo quedecidió hacerlo con él. Este doctor es amigo mío porque lo conozco desde hace muchos años, tiene un gran prestigio y para mí es el mejor pero yo no voy a decirle a un futbolista opérate con este médico o con otro. Estaba muy cerca de agravarse su lesión, lo mejor era adelantar la intervención, él quería hacerlo así también y esperamos tenerlo disponible cuanto antes"."Puedo asegurar y aseguro queva a darnos todo su apoyo para cualquier situación y decisión que tomemos. No te aseguro que incorporemos futbolistas o que vayamos al mercado, depende de un análisis profundo y es un mercado muy complicado. Por encima de todo, lo más importante para nosotros es mantener este grupo unido y cohesionado".

Se ha cumplido un año de la lesión de Rober Ibáñez. ¿Lo ve preparado?

"Lo llevamos convocado, está en condiciones de jugar. Lo ha pasado muy mal con dos operaciones de rodilla en un momento que venía con una progresión fabulosa en el Leganés. Vamos a ver cómo transcurre el partido y qué decisión tomamos. Está en condiciones de jugar".



¿Pensó en pedirle a Orellana que se quedara hasta enero por las lesiones?

"Sería una persona absolutamente egoísta si considerara que un futbolista al que hemos hablado muy claramente en el mes de agosto, que ha tenido un comportamiento ejemplar, debía quedarse hasta enero. Quiero darle las gracias por las facilidades que nos ha dado y por su comportamiento. Se merece lo mejor en lo profesional y en lo personal. Se ha producido este acuerdo y a mí me daba igual el momento. Es algo secundario".