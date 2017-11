Rober Ibáñez: "Soñaba con un regreso así"

Su regreso es la mejor noticia del día. Rober Ibáñez está de vuelta después de doce meses y diez días de baja por una lesión de rodilla que sufrió en su primera titularidad con el Leganés. El extremo de Sant Bult ha vuelto más fuerte que nunca. Aquel día en Butarque contra Osasuna marcó dos goles antes de que su rodilla cediera. En su regreso en Mestalla, demostró que sigue al mismo nivel con un auténtico golazo ante el Zaragoza. Estas son sus declaraciones posteriores al partido de Copa.

Enhorabuena. Regreso soñado, con gol incluido después de doce meses.

Muchas gracias, estoy muy emocionado después de pasar un año de calvario. Ya estoy recuperado... Soñaba con un regreso así durante mi recuperación. Ha sido increíble volver a jugar en Mestalla, meter un gol y encima clasificarnos.

No ha sido un gol cualquiera, su maniobra es magistral.

Encontré un balón, recorté al defensa y vi el hueco. Estoy muy contento y muy agradecido a todos los que han estado apoyándome en esta lesión. Soy muy feliz ahora mismo.

Al Valencia le sale todo ahora mismo.

Sí, hay que aprovechar esta dinámica, estamos muy bien, mejor imposible... Llevamos una dinámica muy buena y tenemos que seguir así para estar ahí arriba al final de temporada.

La celebración ha sido muy emotiva.

Sí, me he emocionado... Todos mis compañeros estaban muy contentos, saben por lo que he pasado... Todos estaban emocionados.

¿Dónde se ve jugando la temporada que viene? Se habla de una oferta del Leganés.

No lo sé, no sé nada de eso. Yo trabajo para hacerme un sitio aquí y ahora toca pensar en lo que ha pasado hoy, que ha sido muy emocionante.