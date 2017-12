Garay está descartado y Ferran Torres baja al filial

El central del Valencia CF, Ezequiel Garay, no ha entrenado con el equipo y por tanto está descartado para el partido del domingo contra el Getafe. El argentino tenía hoy la última oportunidad de intentar llegar a tiempo al partido, pero ha sido imposible. Las molestias en el costado no remiten y, después de una semana sin entrenar, no estará a disposición de Marcelino García Toral para visitar el Coliseum.

El jugador se sometió a pruebas médicas tras el partido contra el Barcelona que confirmaron una lesión en la musculatura oblicua del abdomen. La responsabilidad defensiva recae ahora en la pareja Rúben Vezo-Gabriel Paulista. El portugués y el brasileño dejaron buenas sensaciones contra el Zaragoza en Copa del Rey y serán los encargados de formar el centro de la defensa. Han jugado toda la eliminatoria copera juntos y los últimos minutos contra el Barça. Ha llegado su hora en el once titular. La baja de Garay se une a las ya sabidas de los lesionados Gonçalo Guedes y Jeison Murillo.

Tampoco estará Ferran Torres al que Marcelino ha bajado al filial para que siga acumulando minutos de competición. Esta tarde juega contra el Olot (17:00) en el Puchades. El central internacional sub'17 Hugo Guillamón, por su parte, ha subido a entrenar con el primer equipo, así como Fran Navarro (delantero), Sergio Gimeno (central) y Miki (mediocentro).