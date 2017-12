Fichajes: Este es el lateral que gusta al Valencia CF para el próximo verano

El Valencia CF tiene abiertas algunas gestiones que van más allá del mercado invernal y una de ellas es la de fichar un futbolista para reforzar el lateral derecho la próxima temporada. SUPER ya viene informando desde hace semanas de la idea de los principales responsables de la parcela deportiva y ha podido confirmar que contemplan a Aleix Vidal y hay contactos para traerlo el próximo verano. El futbolista catalán de 28 años no es uno más en la lista que manejan los técnicos. La operación lateral tiene varios nombres pero el suyo destaca por encima del resto.

Pese a no haber triunfado en dos y años y medio en el Barcelona como el sustituto de Dani Alves, cometido para el que se le fichó, en el Valencia están convencidos de que Aleix Vidal podría recuperar su mejor nivel en un contexto diferente como Mestalla. El plan del Valencia para reforzar el nivel de competencia interna en la demarcación pasa por quedarse con Martin Montoya, un jugador que tiene un estátus para Marcelino y al que los valores estadísticos destacan entre los mejores de la Liga en su posición; y darle salida a Nacho Vidal, que en los minutos que ha jugado ha demostrado buenas maneras pero cuya progresión requiere continuidad para que pueda foguearse en el fútbol de alto nivel.

El Valencia sigue sus pasos muy de cerca. Ante la posibilidad de que Semedo no jugara ante el Celta y lo hiciera Aleix Vidal el club envió un técnico el pasado sábado para examinar sus movimientos en directo, si bien finalmente quien jugó fue Sergi Roberto. El Valencia se quedó con las ganas. Sí jugó en Mestalla los últimos diez minutos, donde lo pudo ver en acción hasta Peter Lim, y el martes participó durante más de una hora contra el Sporting de Portugal.

Lo hizo como extremo derecho hasta que le cedió el testigo a Messi. A las órdenes de Valverde el futbolista está teniendo minutos en la rotación una vez se ha recuperado de la grave lesión de tobillo que sufrió el pasado mes de febrero, justo cuando estaba en su mejor momento desde que llegó al Barça gracias a dos goles y seis asistencias. El club azulgrana no contempla la salida de Aleix en invierno, consideran que se trata de un activo importante para cubrir las tres competiciones, pero de cara al próximo verano la cosa cambia.

Los objetivos estaban claros

Su traspaso, a priori, no sería una operación costosa dado que su futuro a medio plazo no pasa por el Barça, si bien los clubes tendrían que llegar a un punto de entendimiento. A día de hoy todavía no se negocia por el futbolista pero un informe con su nombre circula por los pasillos de Mestalla y en ambientes de máxima confianza los propios representantes del futbolista –la empresa Promoesport– hablan abiertamente sobre la posibilidad de que el jugador acabe recalando en el Valencia.

El verano pasado Aleix Vidal fue ofrecido al Valencia, que lo rechazó hasta en dos ocasiones, una de ellas en la última semana del mercado. Lo vendían por 15 millones. Por aquel entonces Marcelino esperaba la llegada de Guedes y Andreas Pereira como extremos y, con escaso margen de maniobra en términos económicos, el lateral se daba por cubierto con Montoya y Nacho Vidal.