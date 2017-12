Record: Sevilla y Valencia rivalizan por Coates

El diario portugués 'Record' titula este viernes en portada: "Sevilla y Valencia, con un ojo en Sebastian Coates". Esta no es la primera vez que en el país vecino se vincula al central uruguayo de Sporting de Portugal con el Valencia CF. No obstante, el principal objetivo para reforzar el centro de la zaga por parte de Marcelino para la próxima temporada no es otro que Iván Marcano.

Marcano concluye contrato con el Oporto el próximo 30 de junio de 2018 y hasta la fecha no han fructificado ninguna de las propuestas de prolongación que ha recibido por el club presidido por Jorge Nuno Pinto Da Costa. En enero el jugador es libre para negociar su futuro profesional. Curiosamente, en la parte inferior de la portada de 'Record' se indica que el defensa español no cierra la puerta todavía a una renovación con los de Oporto, con los que se ha clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones.

En Portugal y en Oporto todavía no pierden la esperanza de que el cántabro, un central que encanta al míster del Valencia, se decida por continuar con ellos. Es la interpretación que se hace de sus últimas palabras. "Es un tema que guardo entre yo y el Oporto. Intentaremos solucionarlo de la mejor forma", dijo el ex de Racing y Villarreal.

Según 'Record', las exhibiciones de Coates en la Liga de Campeones han aumentado el seguimiento de Valencia y Sevilla al uruguayo del Sporting, zaguero de 1,96 que acaba contrato en 2022.