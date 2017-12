Neto, portero brasileño del Valencia CF, valoró enormemente la victoria del equipo frente al Celta (2-1). Una victoria "sufrida" y "de equipo grande". El arquero fue uno de los héroes del choque al detener un remate de Iago Aspas cuando ya parecía gol. "Estoy contento por ayudar al equipo. Al Celta le hemos dado la enhorabuena por un excelente partido. Han sido un adversario fuerte y necesitábamos los puntos", ha apuntado Neto en los micrófonos de 'BeIn LaLiga'.

Estas son las declaraciones completas del meta del Valencia CF:

Valoración del partido

"Estoy contento por ayudar al equipo. Hemos dado la enhorabuena al Celta por un excelente partido. Ha sido un adversario fuerte, necesitábamos los puntos"

Sobre el árbitro y las quejas del Celta

"Del arbitraje no podemos hablar, un equipo se puede enfadar, el otro también. Los futbolistas tenemos que hablar del partido porque lo del árbitro son cosas del fútbol. Nos toca continuar porque nuestro objetivo aún está lejos. Hay que mantener esta continuidad y no podemos bajar el ritmo"

Tres puntos vitales

"Hemos hecho un partido de equipo grande, de equipo muy responsable, que sabe que debe hacer en cada momento e interpreta esos momentos importantes. Hay que dar la enhorabuena al equipo porque ha sufrido para ganar. Cada partido va a ser más difícil"

Parada de tu vida

Es un parada importante, no sé si es la de mi vida, no me acuerdo, estoy contento de ayudar al equipo y lo más importante es la victoria.Fue una jugada muy rápida, he visto el balón pasar por en medio de la defensa, pero estoy contento con el resultado.

Equipo

Lo principal es el trabajo de toda la semana, creemos en lo que estamos haciendo y es normal que las cosas nos salgan con normalidad, lo principal es mantener el trabajo para que continúe esta dinámica que estamos teniendo.

Victoria tras la primera derrota

Perder no nos gusta y cómo lo hicimos duele más, el equipo está con una mentalidad de gran equipo, no era fácil porque el Celta ha jugado bien, es un rival muy fuerte. La cosas no nos salieron, pero hemos trabajado sabiendo lo que teníamos que hacer y creyendo en lo que teníamos que hacer, eso es lo importante.

Penalti

Yo estaba muy lejos, no puedo opinar, creo que es normal, todo puede pasar, un día se puede enfadar un equipo y otro se puede enfada otro.

Tres puntos importantes

Empatar y ganar cambiaba mucho, queríamos esa energía, teníamos la necesidad de puntos y tener esa tranquilidad de seguir. La gente pensaba que íbamos a perder puntos y nos hemos demostrado a nosotros mismos dónde quéremos llegar.

Liga

Tenemos que tener un nuestra cabeza mantener esta calidad que estamos teniendo, nadie se lo esperaba, pero de nada sirve si ahora bajamos, hay que mantener el nivel Si mantenemos el nivel podemos hacer grandes cosas.