Diez papeles de Kirk Douglas para celebrar sus 101 años

Kirk Douglas, leyenda viva del cine, ha cumplido este sábado 101 años. A lo largo de su carrera profesional, el estadounidense ha protagonizado un total de 92 películas, entre las que destacan grandes clásicos como 'Espartaco' o 'Senderos de gloria'. En una fecha tan señalada, repasamos sus 10 roles más emblemáticos de la gran pantalla.

El actor dio sus primeros pasos en la industria cinematográfica en 1946 con 'El extraño amor de Martha Ivers'. La última vez que se le ha visto interpretar a un personaje ha sido en 2008, cuando se estrenó su último trabajo, la TV movie 'Los asesinatos del Empire State'. Durante estos 62 años, Douglas ha interpretado a un sinfín de personajes legendarios como Espartaco, el coronel Dax o al mítico artista Van Gogh.

Ponerse en la piel de estos personajes le han llevado a estar nominado en tres ocasiones al Oscar como Mejor Actor, pero no fue hasta 1996 cuando recogió la estatuilla dorada en reconocimiento a toda su carrera. En el día de su cumpleaños recordamos sus 10 papeles inolvidables.

Espartaco ('Espartaco', 1960)



Una de las grandes películas protagonizadas por Kirk Douglas fue 'Espartaco'. Según el actor, se sintió "intrigado por el personaje". Además, en declaraciones a The Hollywood Reporter, destacó que fue una película que permitió que el guionista Dalton Trumbo saliera de la lista negra "durante la terrible era McCarhty".

"Estoy muy orgulloso de que 'Espartaco' rompiera la lista negra, porque eso fue muy importante... ocurrió en un momento oportuno para mi. Era suficientemente joven para ser estúpido... Es bueno hacer una película que divierta a la gente y que aporte algo", aseguró el intérprete.

Dax ('Senderos de gloria', 1957)



Stanley Kubrick eligió a Douglas para dar vida al coronel francés Dax en 'Senderos de gloria', una película antibelicista basada en el libro de Humphrey Cobb. En ella interpretaba al único alto mando del ejército que mostraba un poco de humanidad.

Midge Kelly ('El ídolo de barro', 1949)



Douglas recibió su primera nominación al Oscar por dar vida al boxeador Midge Kelly en 'El ídolo de barro'. El actor aseguró que hasta que hizo esta película "no pensaba que fuera tan duro".

Rick Martin ('El trompetista', 1950)



Tras protagonizar 'El ídolo de barro', Douglas cambió los guantes de boxeo por un trompeta. El actor daba vida al músico de jazz Rick Martin, que se convierte en un gran artista, pero descubre que la fama y el dinero no son fáciles de lograr.

Douglas como Rick Martin. Foto: Archivo

Chuck Tatum ('El gran carnaval', 1951)



En la polémica película, 'El gran carnaval', daba vida a un periodista sin escrúpulos que alargaba el rescate de un minero para conseguir una buena historia. La película fue nominada a dos Oscar a Mejor argumento y mejor guión.

James McLeod ('Brigada 21', 1951)



En 'Brigada 21', Douglas interpretó a James McLeod, un detective que descubre más de lo que espera mientras investiga un caso.

John W. Burns ('Los valientes andan solos', 1962)



El cowboy John W. Burns es uno de los personajes más querido por Douglas. El actor confesó que le "encanta este personaje y su relación con su caballo". Además aseguró que ésta es su cinta favorita: "Siempre he considerado esa mi mejor película".

Douglas como el cowboy John W. Burns. Foto: Archivo

Jonathan Shields ('Cautivos del mal', 1952)



En 'Cautivos del mal', el veterano actor daba vida a Jonathan Shields, un papel que le valió su segunda nominación al Oscar. Sobre esta película Douglas destacó que fue muy dificil de llevar a cabo pero se mostró muy satisfecho con el resultado.

"Ya sabes es duro hacer una película sobre el cine... Todos estamos muy cerca de ello. Pero 'Cautivos del mal' fue muy buena. Y Lana Turner creo que hizo su mejor trabajo. Ella estuvo genial. ¡Yo también lo estuve!", afirmó.

Ned Land ('20.000 leguas de viaje submarino', 1954)



Douglas recibió muy buenas críticas por dar vida al Ned Land en esta adaptación de la novela de Julio Verne, '20.000 leguas de viaje submarino'.

Vincent Van Gogh ('El loco del pelo rojo', 1956)



Interpretar al pintor le valió su tercera y última nominación al Oscar. El actor reconoció que fue un personaje único porque nunca antes se había adentrado tanto en un papel: "Actuar es hacer creer. Nunca creo que soy el personaje, quiero que tú lo creas. Pero con 'El loco del pelo rojo' me involucré tanto con Van Gogh... fue aterrador, porque sentí que el personaje se apoderaba de mi... fue una experiencia muy muy interesante. Nunca me he sentido así en cualquier otra película".