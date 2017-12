La rajada de Aspas en Mestalla

El delantero del Celta de Vigo, Iago Aspas, criticó duramente al árbitro Munuera Montero a la finalización del partido por el penalti a Nacho Gil. El gallego cree que tiene algo contra ellos a y dijo que "la próxima vez pediremos jugar con la tercera camiseta para ver si no se da cuenta que somos el Celta". Según Iago "este hombre siempre nos la hace a nosotros". Así de enfadado se mostraba:

"Con este hombre siempre nos pasa lo mismo, debe tener algo contra nosotros. La próxima vez pediremos jugar con la tercera camiseta para ver si no se da cuenta que somos el Celta, porque siempre igual con nosotros. Hemos hecho un partido precioso, ha sido un toma y daca, ha sido un espectáculo, pero no se puede estropear un partido así, qué le vamos a hacer, hay que darle la enhorabuena al Valencia, es una pena, podíamos haber sacado algo, tuvimos ocasiones, pero llegó la acción desafortunada de este hombre que siempre nos la hace a nosotros. Me pone contento el gol, pero no sirve de nada, hubiera preferido ganar y que hubiera marcado otro compañero".