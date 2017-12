"¿Marcano? Lo que no voy a hacer es pagar lo que no puedo"

El Oporto y su presidente, Pinto da Costa, se resisten a arrojar la toalla con la renovación de Iván Marcano, central zurdo objetivo del Valencia CF para la próxima temporada. En una entrevista concedida al diario ´O Jogo´ el máximo mandatario de los Dragões admite el enésimo intento por prolongar el contrato del español, y también las dificultades para retener a una debilidad de Marcelino. Precisamente, desde que el técnico hizo debutar a Marcano en Primera División con la camiseta del Racing.

Preguntado por la renovación de Marcano, el presidente del Oporto responde: "Termina el contrato, estamos en conversaciones con el representante de Marcano y queremos que se quede porque es un jugador que apreciamos mucho. Pero si no tenemos posibilidad de renovar con él, no lo voy a apartar del equipo, ya que tengo la seguridad de que Marcano va a ser serio hasta el último día". Desde hace meses Pinto da Costa ha intentado convencer a Marcano para que continúe su aventura en el Oporto, donde ha sido referente en el centro de la zaga durante las últimas cuatro temporadas. Ahora, a los 30 años, la idea de regresar a España seduce al central zurdo, por lo que Pinto da Costa es consciente de que las opciones de perder a Marcano son cada vez más. Hay diferentes equipos de la Liga y también de la Premier detrás del cántabro.

A partir del 1 de enero Marcano tendrá total libertad para negociar con un nuevo club. Sin embargo, la importancia del jugador hace que el presidente portista no piense en dejarlo en la grada si no fructifica la renovación. El defensa es el pilar defensivo de un Oporto que se ha clasificado para los octavos de final de la Champions y lidera la Primeira Liga. "No temo que marche al Benfica, pero si no podemos quedarnos con él y va a parar allí, ¿qué puedo hacer? Lo que no voy a hacer es pagar lo que no puedo. Eso no lo hago de ninguna manera", dice Pinto da Costa. Hace unos días el propio futbolista declaró sobre su futuro: "Es un tema que guardo entre yo y el Oporto. Intentaremos solucionarlo de la mejor forma". Palabras que dejan claro el compromiso total de Marcano con el club luso hasta el final de su contrato, el 30 de junio de 2018.