"El partido se nos ha ido de la manos en dos jugadas aisladas"

Santi Mina, autor del gol valencianista, lamenta la derrota ante el Eibar en un "campo complicado"

¿Sienta mal la derrota?

Sí, veníamos con ganas de seguir sumando de tres en tres, hicimos una gran primera parte, es un campo muy complicado. El partido se nos ha ido de las manos por dos jugadas aisladas. Lo tuvimos bastante controlado dentro de lo que es este campo tan pequeño. Ahora a revisar el partido, a corregir errores y a seguir.

¿Ha perjudicado el campo o la climatología?

Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, no es una excusa ni el campo, ni la climatología. Hemos sido fieles a nuestro estilo, sabiendo lo que teníamos que hacer. En dos jugadas el Eibar nos mete dos goles, remontar es complicado.

El gol ayuda a Mina a reivindicar su sitio en el once.

Los goles que no contribuyen a la victoria me dan igual. Entreno para jugar, el míster es el que decide, mi trabajo es este, me pagan para ello... Estoy orgullosísimo de defender esta camiseta y trabajar con esta gente.