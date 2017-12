Ferran desata el efecto 2000

Maldini, Odegaard, Alexis Sánchez, Falcao, Saviola, Freddy Adu, Donnarumma, Agüero, Bale, Neymar, Mbappé, Halilovic... En los últimos años el fútbol ha dado múlptiles ejemplos de precocidad. Cada temporada aparecen jugadores insultantemente jóvenes que se abren camino en la élite. Son casos extraordinarios. Chicos que rompen el molde por una cuestión de evolución, de mentalidad, de físico o de apuesta. Los hay de toda clase. Unos acaban completando la progresión que se les adivina en el momento del salto consagrándose en auténticas estrellas y otros se quedan a medias. Vienen quemando etapas a toda velocidad desde pequeños y en el momento de su transición a la élite ponen a prueba cualquier expectativa. Esta es la temporada del ´efecto 2000´, donde el Valencia tiene un representante, Ferran Torres. El extremo de Foios, protagonista de una apuesta sin precedentes en el club, pertenece a la generación Sub-17 que comienza a demostrar de qué pasta está hecha, un selectísimo club de diecinueve futbolistas nacidos a partir del 2000 que irrumpe en las cinco grandes ligas europeas: España, Italia, Inglaterra, Alemania y Francia.

Ferran debutó en LaLiga el sábado pasado ante el Eibar. Lo hizo con 17 años, 9 meses y 17 días. El Valencia perdió por 2-1 y aunque el contexto –con el equipo rival negando cualquier tipo de conexión sobre el césped embarrado de Ipurua– no favoreció las individualidades, lo primero que hizo nada más saltar al terreno de juego fue tirarle un caño a su marcador, un gesto que dice mucho acerca de su personalidad y su atrevimiento. Fueron 10 minutos en los que apenas le llegaron balones –Guedes, por ejemplo, lo tocó tan solo seis veces– pero en los que demostró que no se arruga ante nada ni nadie. Ya lo demostró en su estreno en Copa ante el Zaragoza, donde de motu propio decidió sacar el córner que cabecearía Vezo y subiría al marcador. Marcelino sabe que tiene material sensible entre manos y se ha involucrado personalmente en la misión de completar su formación, al punto que en los entrenamientos a veces lo ubica como delantero para convertirlo en un futbolista total, capaz de dominar todas las facetas: quiere que juegue por dentro, por fuera, que participe en tareas defensivas, que pise área y finalice las jugadas.

Pese a su juventud, el de Foios ha demostrado que se equivoca poco, hace su fútbol de una manera muy limpia. Quiere ser grande y está listo. El Valencia maneja un extremo de partidos grandes y le prepara un salto físico que comienza a dar sus primeros resultados tras mes y medio siguiendo las pautas de los nutricionistas y preparadores del primer equipo. Ferran está considerado como una estrella mundial entre los de su edad. Mientras que en otros países su generación está más consolidada en la élite, el valencianista es el primer debutante en España. Es el Calcio donde más proliferan los 2000, con seis futbolistas, dos de ellos de 2001. El gran nombre es Pietro Pellegri, delantero del Genoa que se estrenó con 15 años, 9 meses y 15 días. El curso pasado marcó ante la Roma y esta temporada lleva dos goles. El niño de oro, apodado «el nuevo Messi» por Enrico Preziosi, presidente del club, brilla junto a talentos como Moise Kean, delantero de la Juventus cedido en el Hellas Verona, donde es titular y lleva dos goles. Ferran se enfrentó al primero en el Europeo Sub-17, mientras que el segundo no pudo acudir con la Nazionale al ser requerido por la Juve. En Alemania Jann-Fiete Arp es el goleador del futuro de la Manschaft, ha anotado dos tantos con el Hamburgo y ha jugado los últimos partidos como titular. El Borussia le birló al City a Sancho en verano pagando 7 millones de euros y su salida le hizo daño a Guardiola. Hace semanas, para evitar un desenlace similar, Pep hizo debutar a Foden, MVP del Mundial de la categoría, y en Francia hay jugadores como Gouiri, delantero de la selección, que ya juega con el Lyon. No es una locura apostar por un jugador de 17 años.