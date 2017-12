"Contar con Mestalla nos va a dar muchos puntos a final de temporada"

Marcelino García Toral, técnico del Valencia CF, habló en la previa del partido frente al Villarreal. Un partido que considera muy importante por lo que supondría de cara a la clasificación de La Liga. Estas han sido sus palabras.

Pregunta. Parece el del sábado un partido con pocos secretos, ambos equipos os conocéis. ¿En que notas que ha evolucionado el Villarreal desde que te fuiste?

Respuesta. Cuando salimos de allí el listón estaba alto, porque fue una semana antes de jugar una previa de Champions. La plantilla y el cuerpo técnico se va reforzando con el tiempo. Va aumentando el presupuesto y hay una gran gestión. Ya sabemos cómo está gestionado tras una magnífica trayectoria del club. Con la llegada de Calleja han recuperado una identidad perdida, a pesar de tener muchas bajas durante estas semanas. Son muy competitivos, compiten contra los rivales de arriba, es un equipo solidario, con jugadores con buen pie y dos delanteros muy eficaces y difíciles de parar.



P. Gayà, ¿está al 100%?

R. Va convocado y decidiremos mañana -por hoy-, si es demasiado arriesgado que juegue o por el contrario los doctores nos dicen que está apto.



P. Guedes, ¿esta para jugar el partido completo?

R. Está para más minutos que la jornada pasada (ríe). Tenemos que pensarlo bien. Cada entrenamiento su mejoría es palpable, asi lo vemos y así lo transmite el propio jugador.



P. Será un partido especial contra su exequipo.

R. En mis experiencias anteriores es más especial jugar contra un ex en su campo. Lo afrontamos como un partido muy importante por lo que supondría la victoria. El especial sería el de allí por todo el tiempo en el que estuve. Ir al banquillo, al vestuario, pero contrario... es una situación más especial para mí. En esta jugamos en nuestro campo, con un matiz similar al de partidos anteriores y con ilusión por ganarlo para dejarlo lejos y alejarnos del quinto clasificado.



P. ¿Considera que el Villarreal es un rival directo, con el mismo nivel de aspiraciones que el Valencia? ¿Qué es lo que más le preocupa del Villarreal?

R. Haría un pequeño matiz. Después de las temporadas que vienen acumulando y nuestra trayectoria, nosotros fuimos capaces de ser competidores de ellos. Ellos están instalados en Europa, siempre oscilan entre el cuarto y el sexto. Tienen una base sólida de futbolistas y afortundamente nos hemos equiparado e incluso superado ampliamente en la clasificación. Tienen bueno centrocampistas con mucha técnica, dos punta móviles con velocidad. Si juegan en rombo como lo vienen haciendo, nos van a exigir algo nuevo a lo que no estamos acostumbrados, es un rival de muchísima entidad.



P. Han llegado dos derrotas en tres jornadas, ¿crees que el equipo atraviesa un bache respecto al juego?

R. Creo que no. Analizo los partidos y veo que el rival tiene muy pocas ocasiones, acierta en ellas y nosotros generamos similar, incluso más que antes, pero no tenemos la misma efectividad. La circunstancia principal de cosechar buenos resultados es la eficacia que hemos perdido en ambas áreas. Quizás añadiría que nos falta un poco más de continuidad, tenemos altibajos en los partidos.



P. Nacho Vidal, empezó alternando titularidad con Montoya y ahora no está convocado.

R. La competición va dando pasos, los meses, los días, las semanas, y el entrenador debe tomar decisiones. Es difícil mantener la regularidad para un chico joven. Para la convocatoria piensas un once y posibles cambios. Para este partido, meter tres defensas en casa era excesivo.



P. ¿Qué resultado te gustaría para el clásico?

R. No sabría decirte, casi siempre opino que el empate cuando se enfrentan dos rivales próximos es lo mejor.



P. Llamamiento a la afición.

R. No quiero ser pesado sino tremendamente respetuoso, lo he dicho muchas veces. Tenemos unas características como equipo que no somos experto, de esos veteranos, somos jóvenes, atrevidos, dinámicos. Nos movemos a veces por impulso. Necesitamos un entorno positivo y estoy convencido que contar con Mestalla a nuestro favor nos va a dar muchos puntos a final de temporada y los puntos son logro de objetivos. Es difícil ganar siempre pero siempre compiten y lo dejan todo. Tras 16 jornadas es bagaje para contar con el apoyo. Juntos seremos más fuertes siempre. Nuestros rivales lo dicen, cuando Mestalla va con su equipo es un campo tremendamente complicado.



P. Dejando un lado el título liguero, si gana mañana, le sacaría muchos puntos al Villarreal y Sevilla, ¿es un partido clave por todo lo que engloba?

R. Soy consciente de ello. Es un partido tremendamente importante. Jugamos contra un muy buen equipo y les sacaríamos 13 puntos, una ventaja si no definitiva, muy difícil para ellos. Tendríamos que tener un bache, mejor dicho, un socavón, para que nos alcanzaran. Sacar 8 puntos al Sevilla, no sería determinante pero sí importante. Cada partido es una final porque solo tenemos esta competición más la Copa. Toda nuestra atención debe ir centrada en este partido y jugar esos 90 minutos. Sabemos la importancia que tiene este partido.



P. ¿Dónde se vive más el derbi en el vestuario del Valencia o en el del Villarreal? ¿Cambia si está Bacca?

R. Se vive similar, viene determinado por el número de futbolistas de la cantera, porque llevan enfrentándose muchísimos años y crea una competitividad mayor. Bacca es un gran jugador, si no está mejor, pero va a estar. Hará todo lo posible para estar.



P. ¿Le ha escrito una carta a Papá Noel con fichajes? ¿Volverá Cancelo?

R. El tema de incorporaciones lo valoraremos después de este partido. Cancelo es un jugador del Inter. Solo vendrá si el Inter decide prescindir de él. No tenemos ninguna otra posibilidad. La única situación posible es que si no juega en el Inter, solo podría jugar aquí, pero depende de lo que el Inter decida.