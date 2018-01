"Hay que creer en el trabajo de Vidorreta, vamos por el buen camino"

Sergi García ya ha debutado con el Valencia Basket en la Euroliga en el partido contra el Fenerbahce, pero el destino ha querido que su estreno en la Liga Endesa con la camiseta taronja sea contra quienes eran sus compañeros hace unas semanas, los jugadores del Tecnyconta Zaragoza. Por ello destaca que será un partido especial, pero repasa también cómo fueron sus sensaciones el jueves y defiende la línea de trabajo marcada por Vidorreta.



Sensaciones debut

Llevaba un tiempo parado, tenía que recuperar sensaciones y fueron buenas. Creo que en la primera parte estuve a buen nivel y al final me faltó un poco de ritmo, pero voy a trabajar para estar mejor en los próximos partidos



Partido contra sus excompañeros

Es curioso que mi recuperación coincida con la visita del Tecnyconta Zaragoza. Será muy especial para mí por reencontrarme con amigos, entrenadores? pero ahora tengo que defender la camiseta del Valencia Basket.



El peligro del rival

Será un partido duro porque es un rival que lucha siempre hasta el final, necesitan ganar como sea, llevan una dinámica difícil y será muy complicado. Hay que respetarles pero intentaremos sacarlo adelante.



Adaptación al vestuario

He conectado bien con mis compañeros y doy las gracias a todos los que me lo están poniendo muy fácil. Me siento como si llevara mucho tiempo en València. Intentaré transmitir mi forma de jugar y mi rabia, intentaré demostrar todo el baloncesto que llevo dentro. Un equipo como el Valencia Basket es el foco de muchos jugadores como yo, de gente joven, pero mis compañeros me han sorprendido más fuera de la cancha que dentro, son gente extraordinaria y aprendo mucho de ellos.



Lesionados y Vidorreta

Falta rotación y se nota mucho, pero estamos trabajando bien en el día a día. Hay que creer en el trabajo del entrenador, creo que vamos por el buen camino.