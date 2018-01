Txus Vidorreta: "Si ganamos miraremos hacia delante"

Txus Vidorreta, entrenador del Valencia Basket, se mostró aún ilusionado de cara a las posibilidades de su equipo en la Euroliga pues «si ganamos podemos empatar al Barcelona en la clasificación y seguiremos mirando hacia delante». Ahora bien, también aclaró que «si no ganamos no tenemos mucho que mirar ya. El objetivo de estar entre los ocho primeros es complicado pero si ganas tienes a los de delante relativamente cerca».

El preparador taronja aseguró que el rival de hoy «es un equipo al que queremos batir porque aún no lo hemos conseguido este año», y desconfió mucho del posible mal momento del Barça. «Hace una semana estaban muy bien y había ganado al CSKA. Estamos todos con un calendario muy apretado, ya lo dijo Zeljko Obradovic, y si lo dice él los demás nos callamos porque su palabra es «casi de Dios». Así que lo que tenemos que pensar es que nos vamos a encontrar un buen Barça Lassa, que no sabemos como va a estar tampoco». indicó.

Pese a ello, el técnico del Valencia Basket admitió que «es verdad que están empezando a tener algunos problemas de lesiones, aunque no se aproximan a los nuestros. Será importante conocer si vienen con toda la plantilla, qué ha pasado con Navarro, Moerman, Seraphin? Que tengan una rotación u otra a nosotros también nos afecta a la hora de plantear el partido. Dicho esto, su plantilla es de primerísimo nivel y estará a tope», concluyó el vasco.

En el bando contrario Sito Alonso, ahogado por las urgencias, aseguró que tienen «que competir contra Valencia y pensar más allá no sería bueno para nosotros». Sobre los taronja comentó que «quizá la lesión puntual de Erick Green les ha hecho reconducir la situación y están jugando con más alegría a nivel de equipo. Cualquier partido en casa del Valencia tiene dificultades».