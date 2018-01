El nuevo objetivo de Marcelino para la Liga y la Copa

Marcelino García Toral lo tiene claro: quiere la portería a cero. El entrenador del Valencia CF analizó el partido de este miércoles en Mestalla frente al Alavés de Copa del Rey. El técnico asegura que "tenemos la intención de plantarnos en semifinales" pero advierte que hay que jugar el partido y respetar al rival, que no lo va a poner fácil.

El entrenador valencianista también ha hablado sobre las posibles salidas de Nacho Gil, Nacho Vidal y Maksimovic, así como de su futuro en el Valencia CF.



Estas son sus declaraciones

¿A cuatro partidos para una final se atreve priorizar el objetivo de la Copa?

Es una ilusión, está claro que dijimos desde el inicio que intentaríamos llegar lo más lejos posible, hemos pasado dos rondas y nuestra intención ahora es pasar la tercera respetando al rival. Tenemos la intención de plantarnos en semifinales y luego que sea lo que sea. Ahora lo que nos ocupa es el primer partido de cuartos, intentar con nuestra gente, con nuestro público y con su apoyo lograr un trabajo que nos ponga en una situación favorable para la vuelta.

Este Alavés no tiene nada que ver con el que se enfrentó en Liga.

Como bien dices no tiene nada que ver, entonces tenía una dinámica negativa de resultados y de juego. Desde la llegada de Abelardo e Iñaki tejada han ganado seguridad, confianza y tienen un estilo muy definido. Ocho partidos, seis victorias, dos derrotas. Lo prueban los resultados. Nos vamos a enfrentar a un rival al que es difícil hacerle ocasiones, un equipo muy complicado. Los últimos resultados avalan absolutamente la dificultad que nos vamos a encontrar.

¿Piensa que tiene media Champions asegurada?

No. Queda la mitad de la competición. Tenemos una ventaja importante, todos lo hubiéramos firmado, pero focalizamos toda nuestra atención en el próximo partido. Ahora nos toca la Copa. Queremos llegar lo más lejos posible y ganar al Alavés. Ganar el partido te otorga un porcentaje de ventaja pero no es determinante. Y luego pensaremos en el partido de Las Palmas. No tenemos que pensar en el hecho de que por lograr nueve puntos lo tenemos ahora decidido. Queda mucho por delante, si pensamos que está todo hecho es el primer paso hacia la equivocación.

¿No es un partido para intentar matar la eliminatoria?

Es muy difícil que el resultado sea determinante. Tendríamos que cosechar un resultado muy favorable, que dado el nivel del Alavés es algo muy difícil. Hay que ser conscientes de la dificultad. Ya nos gustaría pero tenemos en frente un rival que nos va a poner muchas dificultades. No es que nosotros pequemos de ser excesivamente precavidos sino que es objetivamente lo que resulta ahora. Nos enfrentamos a un rival que lleva temporada y media sin perder una eliminatoria de Copa, que fue subcampeón de Copa y que viene en una dinámica de juego y resultados muy buena. Vamos a intentar ganar y poner la eliminatoria favorable porque los resultados del Alavés en su campo son muy favorables. No encaja gol y gana. Pedimos la colaboración de la gente, el horario quizá dificulte a nuestros aficionados acudir al campo pero esperamos poner la eliminatoria favorable. ¿Definida? Es muy difícil.



Salvo el partido ante la UD Las Palmas, el equipo lleva muchos partidos sin mantener la portería a cero. ¿Qué tiene que hacer el equipo para lograrlo?

Así lo dicen los números. Lo que es objetivo no se puede discutir. Intentaremos trabajar como venimos haciendo para que esa situación se de las máximas veces posibles. Hubo un tramo de campeonato donde éramos más estables y no encajábamos, tenemos que volver a ese punto. Por trabajo no va a quedar. Los jugadores son conscientes de que es un aspecto importante. Nos gustaría recibir menos goles, vamos a intentar mejorarlos.

Abelardo ha dicho que prioriza la liga por encima de la Copa. ¿Va a ser determinante?

Es lógico que el Alavés en la situación en la que está tenga una prioridad en la Liga porque todos sabemos lo importantísimo que es para una entidad y para una ciudad tener un equipo en Primera. Eso no quiere decir que vayan a renunciar a los cuartos de final de Copa. La ilusión, la situación de poder jugar una semifinal es algo muy bonito€ Vamos a hacer todos lo posible por estar.

¿Aconsejaría a los jugadores menos minutos como Nacho Gil, Nacho Vidal y Maksimovic una cesión?

Todo es cuestión de hablar, a través del diálogo se entiende la gente. Tenemos que ver qué es lo mejor para todos y dejarnos de egoísmos personales que favorezcan a unos y perjudiquen a otros. Valoraremos que es lo mejor para todas las partes.

¿Como está Murillo?

Está dando los primeros pasos en su integración al grupo, hace calentamientos, trabajos progresivos. Todavía le falta tiempo para completar una semana y meterse en una dinámica absolutamente normal de equipo.

¿Convence Vezo en el lateral derecho?

Intento aprovechar todos los recursos que tiene la plantilla. Intentamos buscar nuestro máximo rendimiento y tener en cuenta el rival y las situaciones de partido que se pueden dar. En un contexto de juego podrían darse circunstancias similares al partido del Eibar, donde pudimos mejorar en algunos criterios y optamos por esta medida. Intentamos desde el análisis buscar las medidas adecuadas para ganar.

¿Que llamamiento haría usted a la afición?

La afición me va a escuchar y me va a decir este siempre esta pidiendo. Voy a pedir que este con el equipo. La afición es muy importante, te ayuda mucho, a prueba mas evidente fue el último partido contra el Girona donde una respuesta de la afición nos sirvió para insistir en la idea de ganar. Estos jugadores después de la mitad de competición han logrado tener 40 puntazos, 40 goles y han perdido solo tres partidos. Se merecen un crédito y queremos seguir llenando de ilusión a nuestra gente y que disfruten. Las siete de la tarde es un horario malillo pero ojalá tengamos una gran entrada.



¿Alguien del club le ha planteado una posibilidad de renovación?

No, aún no, es muy pronto. Hay que priorizar la competición. Eso está por encima de intereses individuales. Estoy orgulloso de haber tomado la decisión de venir aquí, estamos disfrutando, estoy agradecido a la apuesta del valencia y vamos a intentar prolongar este momento durante mucho tiempo.

¿Qué es de lo que más orgulloso está y qué le gustaría corregir?

Estoy orgulloso de los futbolistas que tenemos porque es lo que nos lleva hasta aquí porque su trabajo diario nos lleva a la competición y este es un equipo muy competitivo. Tenemos una gran plantilla a nivel profesional y a nivel humano. Unidos esos dos valores es muy posible crecer. Hay que tener la idea permanente de mejora, si todos están convencidos de que se viene a trabajar para mejorar y eso va en beneficio individual y colectivo nos llevará a mantener el nivel competitivo. Si pudiéramos encajar menos goles, daríamos un paso de efectividad. Mantener el nivel ofensivo y mejorar el defensivo es el objetivo para los cuatro meses que nos quedan.