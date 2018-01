¿Qué pasa con Gonzalo Villar y Marco Valero?

El Valencia tiene a dos de sus jugadores con mayor proyección de futuro en el limbo. Se trata de Gonzalo Villar y de Marco Valero . A sus diecinueve años, en un momento determinante de su progresión, los dos centrocampistas del Valencia Mestalla viven una realidad complicada y que habitualmente oscila de un polo a otro en tan solo días de diferencia.

Entrenan con el primer equipo entre dos y tres veces por semana, sin embargo cuando llega el fin de semana y vuelven con el filial su protagonismo se desploma y no tienen el protagonismo que demanda su desarrollo. Los dos jugadores, sin ir más lejos, se quedaron a cero minutos el pasado fin de semana en el partido ante el Peralada. Antes que ellos, incluso, entró al terreno de juego Kangin Lee –el prometedor talento surcoreano de 16 años jugó el último cuarto de hora– a pesar de que el día anterior ya había sido titular en el partido entre el Juvenil y el Atlético y había viajado hacia Peralada –500 kilómetros– por la noche en un coche para completar la lista con Carlos Badal. El mensaje hacia los dos jugadores es claro. Villar y Valero son dos activos interesantes para Marcelino, pero eso no se traduce en confianza en el filial. No son titulares y muchas veces ni juegan.

El buen rendimiento de los dos contrasta con las pocas oportunidades que han recibido para mostrar su potencial y ayudar a un equipo que aunque no está en problemas tiene dificultades para lograr la victoria: encadena seis empates seguidos. La apuesta por una pareja de jugadores de un perfil más veterano y a la que las voces autorizadas de Paterna no ven proyección de primer equipo como son Damián Petcoff (27 años) y Miki (fichado del Lleida este pasado verano) deja poco margen a los dos canteranos y ha obligado a otro jugador como Fran Villalba a reciclarse en la banda durante algún tramo de la competición.

Sin sitio, el panorama es incierto para los medios de futuro del filial. Gonzalo ha jugado solo ocho veces de titular de los últimos 21 partidos de Liga. Comenzó siendo pieza clave para Penev pero ya cuenta 6 partidos sin participar esta temporada. Su situación, como la de Marco Valero, se ha recrudecido desde un tiempo a esta parte. De los últimos cuatro, solo ha jugado uno: 74 minutos ante el Deportivo Aragón. No tiene clara la apuesta del club en torno a él y si no varía su realidad podría ver con buenos ojos cambiar de aires. Clubes como el Elche están atentos a su situación.

El caso Valero también es complejo. El club acometió una apuesta por el centrocampista hace algunos meses renovándolo por las tres próximas temporadas. En él los técnicos siempre han destacado sus interesantes cualidades como mediocentro y una progresión silenciosa al que nadie le adivina el techo.

El ´6´ se incorporó al filial al mismo tiempo que Ferran Torres y tuvo protagonismo en el último tramo de la pasada temporada. Sin embargo, desde un tiempo a esta parte, y coincidiendo con la salida de Alexanko, la consideración que tienen sobre él Jorge López, Vicente Rodríguez y el recientemente incorporado Alberto Carmona –actuales confeccionadores de la plantilla del Mestalla– parece haber variado de forma radical. Ha disputado 5 de 21 partidos de titular y solo uno de los últimos ocho.

De los 7 encuentros que lleva Miguel Grau en el banquillo, solo participó en el empate ante el Badalona (0-0) de la jornada 19. Lo hizo durante los 90 minutos, dejando buenas sensaciones y con un impacto positivo sobre el juego del equipo. Él y Gonzalo viven una situación incierta debido a la falta de una apuesta clara a medio-largo plazo. Están en el limbo.