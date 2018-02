Espero que no se haya roto la magia...

Hay veces que uno prefiere fallar. Les cuento algo que me preocupa. Todo comenzó con una cifra que alguien dijo en la redacción cuando se consumaba la. Cinco partidos consecutivos perdiendo. Y me acordé de una reflexión que otro alguien me hizo tras el partido que el, que es, curiosamente, la última vez que jugó y no perdió. Y resulta que ese día el Valencia ganó pero porque la suerte estuvo de su lado ya que salió dormido al partido y en la primera parte el equipo dele superó con una claridad definitiva.pero con una actitud diferente, lo cierto es que el equipo le dio la vuelta al marcador y ganó 2-1. Pero salióen rueda de prensa y dijo que no le había gustado nada el asunto, cosa que todos compartimos: «Parece que desde que nos tocó el Alavés, a pesar de mi esfuerzo, pensábamos todos que estábamos en semifinales, pero todos los partidos hay que jugarlos, competirlos y ganarlos. El responsable soy yo porque no he sabido convencer a los jugadores». Esto en mi pueblo es señalar a los jugadores. Y me llamó un conocido: «Carlos, Marcelino se equivoca, los jugadores salieron dormidos, pero lo que tiene que hacer es aplaudir en público a los chavales porque le han dado la vuelta al marcador, después, en el vestuario, hacerles ver que si salen dormidos no le ganan a nadie». Y en la siguiente rueda de prensa y cuando a Marcelino le dijeron que él había dicho que al equipo le faltó actitud ante el, se defendió como gato panza arriba y con razón porque él no habló de actitud, pero aquello me mosqueó. Y llegó el partido y el Valencia fue un desastre y perdió 2-1 ante el colista laEse día, ante las cámaras de BeinSports, Marcelino dijo algo que me llamó la atención si tenemos en cuenta que es el único partido de esta temporada en el que su Valencia no ha competido: «Felicitar a los jugadores por el esfuerzo y el juego, es una pena habernos quedado con diez cuando faltaban todavía muchísimos minutos para finalizar el partido». ¿Lo ven? días después de señalar en público a los futbolistas por un partido que ganaron, Marcelino les felicita por un partido tras el que no merecieron halago alguno porque el equipo no quiso. Otra cosa es no poder o no saber, que es lo que pasa ahora, pero ese día no quisieron. No insinúo que los jugadores ahora no quieran, solo digo que parece que se ha roto la magia...Esto se soluciona eliminando al FC Valors.



