España se cita en la final con la Portugal de Ricardinho

Paco Sedano detiene el penalti que da el pase a España. Vídeo: Twitter/SeFutbol

La selección española de fútbol sala podrá defender su título en la final del Campeonato de Europa, que se está disputando en Eslovenia,gracias a la tanda de penaltis (1-3) que deshizo el 5-5 con el que se alcanzó el tiempo final de la prórroga.El combinado de José Venancio López, siete veces campeón de Europa, buscará este sábado (21.00 horas peninsular) su. Este jueves, la mejor selección del mundo necesitó de los lanzamientos de penalti para dejar en la cuneta a Kazajistán, que nunca se dio por vencido.Los de Cacau, muy reconocibles por su juego de cinco, se adelantaron en el marcador con un gol de Taynan a los ocho minutos. Una doble pared con Douglas permitió a los kazajos tomar ventaja y hacer reaccionar a España. A partir de ahí, que estuvo cerca del empate, y sobre todo, tras una acción con mucha fortuna que Yesenamanov introdujo en propia meta después de que Álex sacase un córner muy intencionado.España se hizo dueña de las mejores ocasiones y, antes del descanso,. El jugador del Barça, que no había vuelto a jugar desde su error ante Francia en la primera jornada del Europeo, anotó con su interior después de una asistencia de Miguelín.Sin embargo, como consecuencia del correcalles que se convirtió el choque, Kazajistán volvió a igualar la contienda con un golazo de Higuita,. Fue entonces cuando llegaron los momentos más complicados para la heptacampeona de Europa, que empató por mediación de Joselito.España supo gestionar la dificultad, se apoyó en el criterio de su circulación y apostó por el acierto de sus jugadores con más calidad. El interista Pola -el gran protagonista español de este Europeo-y metió el miedo en el cuerpo a su oponente.Desde este momento, y sin orden alguno en el 20x40, Kazajistán puso el empate a cuatro por mediación de Douglas Junior;y Zhamankulov, aprovechando un balón cerca a la línea de gol, estableció el 5-5 que metió el choque en la prórroga.En el tiempo extra no se movió el luminoso y fue desde el punto de penalti donde España certificó su novena final en once campeonatos que se han disputado desde la creación del torneo en 1996. Por España marcaron Miguelín, Ortiz y Lin, mientras quepara citarse con Portugal este sábado en la final por el título.Higuita (p), Dovgan, Yesenamanov, Douglas Junior, Nurgozhin, Taynan, Zhamankulov, Suleimenov, Pershin, Taku, Tursagulov y Orazov.Paco Sedano (p), Ortiz, Pola, Miguelín, Álex, Rafa Usín, Joselito, Lin, Solano, Bebe, Adolfo, Marc Tolrá y Sergio Lozano.(1-2 al descanso, 5-5 al término del tiempo reglamentario, y 1-3, en penaltis).: Bogdan Sorescu (RUM) y Alessandro Malfer (ITA). Mostraron tarjeta amarilla a Taynan (min. 5), Suleimenov (min.13), Douglas Junior (min.33) e Higuita (min.36) de Kazajistán y a Pola (min.13), a Álex (min.19) y a Carlos Ortiz (min.24) por parte de España.Arena Stozice. 5.667 espectadores.