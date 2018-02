El raje de Postigo tras el derbi

"No creo que engañoso,, hemos hecho un gran partido ante un gran rival y hemos sido superiores al Valencia". Así resumía elde la capital del Turiatras la polémica arbitral surgida a raíz de los fallos arbitrales de Medié Jiménez en Mestalla. El central granota no consideró el resultado "engañoso" si no "injusto", ya que el colegiado declinó la balanza a favor de los intereses valencianistas.

Sin querer meterse en un charco, ya que a la mínima LaLiga y el colectivo arbitral denuncian las palabras sobre los colegiados, no perdió la oportunidad de reclamar mayor justicia y un mejor trato para equipos como el Levante UD en casa de los clubes punteros del torneo. "Nos anulan un gol que el que le hace falta a Gayá es un compañero No hacen falta esas ayudas. ¿Cómo decirlo sin que me puedan sancionar? Son un gran equipo. El árbitro tiene que ser justo. El gol anulado es totalmente legal. Si pitas falta es porque has visto falta de un jugador del Levante", explicó indignado Postigo, pero con mucho cuidado para no ser denunciado por el organismo presidido por Javier Tebas.

"Estábamos peleando por los tres puntos. Ellos meten un gol en fuera de juego. Este partido era para llevárnoslo nosotros", consideró el defensor granota. Ciertamente el Levante salió de Mestalla con un sabor agridulce, porque para el cuadro de Orriols los méritos fueron ampliamente superiores como para irse de vacío del derbi.