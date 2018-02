Valencia CF - Levante UD: Soprendente raje de Kempes

Vergonzoso lo del árbitro en contra del Levante ..... — Mario Kempes (@ESPNMarioKempes) 11 de febrero de 2018

Hasta Mario Alberto Kempes ha visto claro que el gol de Coke en Mestalla debió subir al marcador. El mito valencianista ha seguido el Derbi por televisión y no ha podido evitar pronunciarse en las redes sociales sobre la clamorosa acción en la queEl lateral granota cabeceó al fondo de la portería de Neto para marcar un tanto que hubiera puesto por delante a los de Muñiz si no fuera porque el árbitro ha pitadoha escrito Kempes en su perfil de Twitter. Instantes después de la acción el Valencia CF marcaba el 2-1 gracias a una buena acción de Soler en la que Mina va al suelo y permite que Vietto aproveche el rechace. Parejo cerraría el partido en el 89' desde los once metros gracias a un penalti sobre Zaza.