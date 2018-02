Emery raja del árbitro y dice que "hicimos un gran partido"

Unai Emery se mostró muy crítico con la actuación arbitral tras la derrota por 3-1 del PSG en el Santiago Bernabéu en la ida de los octavos de final de la

"El 3-1 no es lo que se ha reflejado en el campo y el árbitro no ha estado equilibrado. Ha pitado más cerca del Real Madrid en cuanto a tarjetas y faltas. El penalti de Lo Celso no era muy claro y la mano de Sergio Ramos sí lo era, me lo han dicho porque no lo he visto. Veremos si las cosas en la vuelta son distintas pero las decisiones nos han perjudicado", declaró en referencia a la actuación de Gianluca Rocchi.

Además, el técnico del cuadro parisino analizó una derrota que se definió por "pequeños detalles". "Es simple. Hay que tener en cuenta los 90 minutos. Hicimos un gran partido, es un mal resultado, aunque jugamos con personalidad. Cuando el partido ha ido avanzando y han hecho los dos goles ha sido muy duro. Merecimos un mejor resultado y todo se ha decidido por los pequeños detalles y creo que el árbitro no nos ha ayudado", destacó.

Por su parte, el preparador vasco analizó la titularidad de Lo Celso y el cambio de Edinson Cavani por Meunier. "Lo Celso ha hecho un gran partido y con Meunier dominamos más el lado derecho. Todo lo que hemos hecho lo teníamos preparado y trabajado. Tenemos que ser positivos y en la vuelta tenemos que hacer lo que hemos hecho hoy. Podemos recuperarnos y clasificarnos. Tenemos confianza y el resultado es abierto", valoró.

"Los planteamientos pueden salir mejor o peor. El Real Madrid sin tener el control del partido y sin ocasiones claras, nos ha hecho dos goles en los últimos minutos", continuó el irundarra.

Por último, Emery continuó con el mensaje de cara a la vuelta. "Tenemos una oportunidad en casa y haremos que el Real Madrid sufra. Creo que tenemos una oportunidad y hay que ir a por ella", sentenció.

