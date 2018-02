El Atlético comfirma su pase ante el Copenhague

El Atlético de Madrid resolvió el trámite (1-0) de la vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga Europa ante el Copenhague con un solitario tanto de Kevin Gameiro en los primeros minutos de un choque muy cómodo para el conjunto rojiblanco, que ya espera rival en los octavos de final, después del 1- 4 de la ida.

Con la eliminatoria sentenciada después de la goleada en el Parken Stadium, el Atlético de Madrid venció por la mínima a un Copenhague que no dio ningún síntoma de recuperación respecto a ese partido. Gameiro adelantó a los rojiblancos en los primeros minutos. A partir de ahí, el conjunto de Diego Pablo Simeone se encargó de que no pasara nada en un choque donde Nico Gaitán volvió a enfundarse la rojiblanca después de casi tres meses.

Los primeros 45 minutos no pudieron ser más plácidos para un Atlético que se adelantó muy pronto, a los siete minutos, merced a un zurdazo de Gameiro desde fuera del área en la primera llegada rojiblanca que silenció a los numerosos y ruidosos hinchas daneses. El francés formó dupla atacante con Fernando Torres para dar descanso a Antoine Griezmann y Diego Costa de cara al choque ante el Sevilla de este domingo. Vitolo también tuvo su oportunidad en el once titular de un Simeone que no dio opción al cuadro danés.

Precisamente, el técnico argentino fue coreado por la afición en varias ocasiones, al igual que Torres, después de la polémica en la que el preparador afirmó con un "no" si evitaría la marcha del delantero fuenlabreño al término de esta temporada. Otro argentino, Ángel Correa, se mostró muy incisivo durante el encuentro, siendo un puñal por la derecha. En los visitantes, sólo Viktor Fischer aportó algo de técnica, al igual que en la ida, en los pocos acercamientos de su equipo al área de un Jan Oblak inédito en la primera mitad.

Los pupilos de Stale Solbakken pusieron en problemas al esloveno por primera vez en los primeros instantes de la reanudación, con un disparo de Pieros Sotririou que repelió el meta colchonero. Correa, que siguió con la misma intensidad, también probó fortuna con un disparo al lateral de la red al igual que Diego Godín, que rozó el 2-0 con un cabezazo. El de Rosario fue sustituido dejando su puesto a Nico Gaitán, que no jugaba un encuentro con el Atlético desde el 29 de noviembre ante el Elche en Copa del Rey.

La entrada del argentino se produjo en un momento donde el traspaso de Yannick Carrasco al fútbol chino es uno de los temas principales que abordan la actualidad rojiblanca. En el ecuador del segundo acto, Gameiro pudo poner el segundo en el marcador con un mano a mano que erró ante Stephan Andersen.

Tanto Gaitán como Saúl lo intentaron pero el electrónico no se movió y el equipo madrileño consumó su pase a octavos, donde ya espera rival en el sorteo de este viernes en Nyon. El Copenhague, por su parte, sigue con su gafe frente a equipos españoles, a los que no ha podido ganar nunca en 12 enfrentamientos.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Juanfran, Giménez, Godín, Sergi; Correa (Gaitán, min.60), Gabi, Koke (Saúl, min.45), Vitolo; Gameiro (Thomas, min.68) y Fernando Torres.

COPENHAGUE: Andersen; Ankersen, Vavro, Luftner, Bengtsson; Thomsen, Gregus, Kvist (Skov, min.45), Fischer; Sotiriou (Wind, min.79) y Pavlovic.

GOL 1 - 0, min.7, Gameiro.

ÁRBITRO: Gediminas Mazeika (LTU). Sin amonestados.

ESTADIO: Wanda Metropolitano.