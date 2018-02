Así murió el ertzaina de 51 años Inocencio Arias

Inocencio Arias García, de 51 años y residía en la localidad de Ermua (Vizcaya). Deja esposa y dos hijos. Oficialmente falleció en el hospital de Basurto tras sufrir un infarto. Hasta allí fue trasladado en una UVI móvil e ingresó con parada cardiorrespiratoria, los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Pero, ¿cómo ocurrieron los hechos que terminaron en la tragedia que se llevó la vida de este servidor del orden público? Según testigos presenciales, Inocencio era uno de los ertzainas que vigilaban los accesos al nuevo estadio de San Mamés, donde había alerta máxima por la presencia de ultras extremadamente violentos del Spartak de Moscú provocando enfrentamientos con ultras del Athletic.



Los hechos se produjeron en la misma explanada de acceso al estadio, donde la policía se vio obligada a cargar contra los violentos, que lanzaban objetos de todo tipo, piedras, vasos, botellas e incluso bengalas.

Una se esas bengalas explotó justo al lado del lugar donde se encontraba inocencio, que momentos después de desplomó y quedó tendido en el suelo. La bengala no le llegó a impactar, porque al llegar al centro hospitalario no presentaba heridas ni quemaduras ni signos de haber sido golpeado. Sin embargo, la explosión unida a la enorme tensión del momento pueden ser las causas que le provocaron un infarto del que no se pudo recuperar pese a ser atendido por compañeros en el suelo y después por personal sanitario en la ambulancia.