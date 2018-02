"Ojalá juegue 200 partidos más con el Valencia"

Dani Parejo cumplió frente a la Real Sociedad la friolera de 200 encuentros ligueros con el Valencia en LaLiga. Estas fueron sus palabras tras la victoria de Mestalla:

Se ha sufrido para ganar.

Cuando hemos encajado el gol ha sido un partido difícil, ellos tenían el balón y parece que te hacen más de lo que realmente te hacen, es verdad que hemos sufrido, no hemos sabido manejarlo, pero hemos ganado y hemos sumado los tres puntos.

La Real pudo empatar.

Es verdad que ellos han tenido una falta con dos paradas de Neto, pero no recuerdo más claras a parte del gol que es muy evitable por nuestra parteedi, pero no nos han hecho muchas ocasiones, no nos han hecho tanto daño.

Victoria importante.

Son tres puntos importantes, las segundas vueltas son muy complicadas, llevamos tres partidos ganados, el miércoles vamos a ir a por la cuarta, vamos en buena dinámica, contra un rival bonito, es un prtido que nos puede dar mucho.

Vaya cañito a Illarramendi.

Son situaciones que tienes que pensar, lo he visto claro y es un recurso más.

Vaya gesto cuando acabó el partido.

Era rabia contenida, ha sido descargar la adrenalina...

200 partidos en el Valencia.

Estoy muy contento con mis 200 partidos, no es sencillo en un club con tanta historia como este, ojalá juegue 200 partidos más. El día ha sido perfecto, quiero dar las gracias a la gente por todo el cariño que he recibido desde el primer día hasta hoy.