Bronca de Txus Vidorreta con Latavious Williams

Algo más de seis meses después de llegar a Valencia para arrancar la pretemporada con el equipo, Latavious Williams por fin debutó con la elástica taronja. Fueron apenas seis minutos en el encuentro ante el Brose Bamberg en los que confirmó que todavía está lejos del ritmo de competición que requiere el equipo pero en los que, como dijo Txus Vidorreta, «ayudó al equipo».

Su debut, por otra parte, estuvo precedido de una curiosa anécdota. Y es que aunque estaba previsto que sólo jugase los tres últimos minutos –según como fuese el choque– , una antideportiva señalada a Aaron Doornekamp a 1:18 del final del tercer cuarto precipitó ese estreno. La cuarta falta del canadiense llevó a Txus Vidorreta a tomar la decisión de dar entrada a Williams. Éste, sorprendido, no estaba preparado para entrar a pista, lo que desembocó en una bronca del técnico vasco en el banquillo.

«No tiene el hábito de entrar a jugar. Dejémoslo en eso. No me conoce todavía cuando estamos en mitad de un partido. Ha sido una anécdota. Cuando le he dicho de salir, se ha quedado sorprendido y le he metido mi agresividad. A ver si va cogiendo buenos hábitos», aseguró el entrenador del Valencia Basket, que no quiso darle mayor importancia al hecho. Hasta anotó luego dos puntos.