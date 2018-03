La emotiva carta del "loco" Buffon a Davide Astori

Gianluigi Buffon dedica un sincero y emotivo escrito al fallecido Davide Astori, que fue hallado muerto en la habitación del hotel de concentración de la Fiorentina horas antes del partido que iban a disputar contra el Udinese.

"Hola querido Asto", comienza la carta dirigida sobre todo a su pequeña hija de solo dos años.

"Apenas he expresado públicamente un pensamiento sobre una persona, porque siempre he dejado que la belleza y la singularidad de las relaciones, la estima y el afecto mutuos, no sean explotados por aquellos que no tienen la delicadeza de respetar ciertos lazos"

"En tu caso, siento que estoy haciendo una excepción a mi regla, porque tienes una esposa joven y una familia que están sufriendo, pero especialmente tu pequeña niña, merece saber que su padre era en todos los aspectos una PERSONA CORRECTA. UNA GRAN PERSONA CORRECTA... Tú eras la mejor expresión de un mundo antiguo, superado, en el que valores como el altruismo, la elegancia, la educación y el respeto por los demás".

"Enhorabuena, fuiste una de las mejores figuras del deporte con la que me encontré. RIP. Tu loco Gigi", concluye Buffon.



El capitán de la Fiorentina fue encontrado en su habitación muerto por uno de los fisios del equipo, que subió a avisarlo después de que se le echara de menos en el desayuno junto al resto dle equipo. El partido y toda la jornada de la Serie A fue suspendida en señal de luto.