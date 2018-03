Asenjo da la clave para la reacción amarilla

Mucho ha llovido desde que el Villarreal consiguió reaccionar por última vez bajo las órdenes de Calleja en un partido oficial yendo por detrás en el marcador y ese es un dato que habla por sí solo del estado de ánimo de un equipo que, en palabras del propio Sergio Asenjo, ha perdido ya todo el «colchón» de puntos que había acumulado para asegurar su participación europea en la próxima campaña y que por tanto debe afrontar ahora cada partido de los que le quedan como si fuese «una final».

Tras un mes de febrero y un principio de marzo horrorosos, el guardameta compareció ayer y dio una de las claves: «Pienso que estamos en el momento en el que cuando nos meten un gol el equipo se viene abajo y eso no puede ser. Hay que devolver la confianza al equipo y hay que sacar los partidos que quedan hacia adelante, apechugar y trabajar más que nunca. Esta semana larga nos va a venir bien para intentar en Las Palmas que se vea un buen Villarreal (€) Lo que yo he comentado dentro del vestuario es que cuando recibimos un gol el equipo se cae y eso no puede ser así».



Les penalizan

La estadística no suele mentir y dice queEn esa fechalevantando un 0-1 para acabar imponiéndose por 2-1 en el Estadio de La Cerámica. Anteriormente frente al Astana en Europa League se impuso 2-3 también remontando e incluso en el mes de octubre, en competición europea, llegó a salvar un empate en casa frente al Slavia tras ir perdiendo 0-2.

En el caso concreto de Asenjo, le ha tocado afrontar esta última fase de lo que además el considera, un especial acierto de los equipos rivales: «Estamos en el momento de temporada en el que nos penalizan con muy poco, llevamos partidos sin que apenas nos creen peligro y ahora hay que pasar esta mala racha. Parece que con lo mínimo nos hacen gol y grandes goles. Eso habla bien del nivel defensivo del equipo, pero son rachas y el colchón que teníamos se ha reducido bastante y cada partido ahora es una final».

Ese es el análisis de la crisis y la solución puede pasar por una cuestión casi exclusiva de mentalidad positiva, a tenor de las palabras del propio Asenjo: «Es momento para estar todos más unidos que nunca, con mentalidad positiva».

La situación todavía no es alarmante, pero casi, por eso ayer el guardameta agradecía, entre otras cosas, que ahora el técnico tenga semanas enteras para preparar sus partidos junto a la plantilla: «En las Palmas se tiene que ver de nuevo a un Villarreal alegre, ilusionante, como es este equipo. En este mes, que ha sido complicado, muchos jugadores han perdido la capacidad de crear fútbol. Creo que estamos en un nivel inferior, yo el primero. El equipo ha notado tanta carga de minutos, pero no es excusa. Esta semana larga nos va a venir bien para intentar en Las Palmas que se vea un buen Villarreal».



Calleja ya lo consiguió



El Villarreal juega este fin de semana en casa de la UD Las Palmas y nunca antes ha conseguido ganar en Liga en el Estadio de Gran Canaria, tanto en Primera como en Segunda.

La pasada temporada sufrió una derrota por 1-0 con un solitario tanto de Boateng, de cabeza. También frente al Villarreal fue ante quien debutó Quique Setién en el banquillo del conjunto canario tras relevar en la campaña 2015-16 a Paco Herrera. Aquel encuentro también acabó con puntuación canaria, con empate sin goles (0-0).

En la temporada 1996-97, en Segunda División, fue cuando ambos conjuntos coincidieron por vez primera. Llegaba a la Liga Profesional el Submarino y en Primera División se han jugado cuatro encuentros en la isla con tres desenlaces posibles. La única victoria en Liga fue por 1-5 en una gran tarde de los goleadores Jorge López (2) y Marioni (2) y en la que fue titular Javi Calleja en el año 2000, pero fue en el antiguo Estadio Insular.

Hay que registrar también un partido de Copa (2-4) en la temporada 2007-08 en la ida de dieciseisavos de final cuando el equipo era dirigido por Pellegrini.