El pulpo está en la cazuela

N o sé si la sanción de la Unión Europea se llevará el dinero de la Champions League, eso lo veremos cuando se produzca y no antes, lo que está claro es que el dinero de Kondogbia será para fichar a Kondogbia, no para seguir pagando más golfadas de etapas anteriores. Dinero, por otra parte, que no me equivocaré mucho si digo que el Valencia CF ahora mismo ni siquiera tiene, esa es la duda razonable que podían tener los agentes del francés y es lógico cuando no paran de escuchar y leer que el Valencia está tieso y encima le van a poner una multa de no sé cuántos millones.

Por eso no se hará hasta finales de mayo y de ahí la insistencia de Alemany en lo de las operaciones cruzadas con el Inter, porque el dinero está precisamente ahí aunque si no es de ahí lo sacarán si es necesario de debajo de las piedras.

El 'pulpo' Kondogbia, ahora sí, está ya en la cazuela. No ha habido que pegarle ninguna paliza ni asustarlo, aunque la cocción de este exquisito cefalópodo ya se sabe que requiere cierta técnica y mucha calma. Mientras, disfrutemos del fútbol y de esta recta final por la Liga de Campeones, pensemos que dentro de doce meses el equipo puede estar donde está hoy el Sevilla. En la Champions, porque en La liga se quedó ya muy atrás. Y tranquilos porque no faltará quien venga a recordarnos que la felicidad es algo efímera que, además, no merecemos disfrutar.



