Los hinchas del Marsella apuñalan en el cuello a un guardia de seguridad

Dos vigilantes de seguridad han resultado heridos según ha adelantado el periódico 'El Correo' citando a fuentes de la policía vasca, a manos de hinchas del OM en Bilbao. Con el partido ya comenzado se ha producido la agresión al parecer con un objeto punzante en el cuello a uno de ellos, cuyo estado de salud todavía no ha sido confirmado. Los hinchas exhibieron bengalas no permitidas dentro del campo, lo que obligó a la policía a cargar, y el incidente se ha producido pese a que a algunos de los aficionados se les incautaron horas antes del choque decenas de navajas y material de 'guerrilla urbana'. Las imágenes de los incidentes recordaron a las vividas semanas atras ante el Spartak, cuando falleció un ertzaina de un infarto durante los enfrentamientos.