"Me parece una broma que digan que su sueño es jugar en el Madrid con una entrevista de 2013"

Geoffrey Kondogbia es uno de los centrocampistas más en forma de Europa y eso no se le escapa a ningún gran club ni entrenador. Según ha contado Daniel Pérez, agente del galo, en Tribuna Deportiva de la 97.7 Radio Levante, "Geoffrey tiene el sueño de jugar la Champions con el Valencia", negando con rotundidad la información ofrecida recientemente por Eduardo Inda que situaba al Real Madrid detrás de su fichaje en lo que podría ser una operación de 40 millones de euros: "No tengo ninguna noticia de que el Real Madrid quiera a Kondogbia. Me parece una broma que digan que su sueño es jugar en el Madrid con una entrevista de 2013". En cualquier caso, Pérez reconoce que "es normal que muchos clubes estén tras él dado el rendimiento ofrecido esta temporada".

"El jugador tenía claro el año pasado que a Inglaterra no quería ir y después de hablar con Marcelino tuvo muy claro que quería venir al Valencia CF", algo que podría prorrogarse para los próximos años tras confirmar la información de SUPER de hace más de una semana.