Raúl Chapado asume el error en las inscripciones del Mundial de Medio Maratón de València

Carles Castillejo y Marta Galimany han sido los dos atletas descartados por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) para el IAAF/Trinidad Alfonso Campeonato del Mundo de Medio Maratón Valencia 2018, que tendrá lugar este sábado por la tarde.



Después de convocar a seis hombres y seis mujeres, que llevan concentrados en Valencia desde esta semana, la decisión se motó la noche del jueves tras la preceptiva reunión técnica de los equipos. El propio Carles Castillejo, de 39 años, confirmó en redes sociales su desilusión tras verse fuera de la carrera del sábado.





Desgradiamente no voy a poder correr el Mundial de Media Maratón de Valencia debido a que la @atletismoRFEA no sabia que SOLO podian correr 5 atletas.



Asi que ellos han decidido que sea yo el expulsado del campeonato. — Carles Castillejo (@C_Castillejo) 22 de marzo de 2018

No obstante, el reglamento de la prueba es claro al señalar en su artículo 8.1 que "se pueden inscribir un máximo de siete atletas, pero no podrán tomar la salida más de cinco, y puntuar tres de ellos"."No comparto la decisión (obviamente), entiendo sus razonamientos y entiendo que los que estan se han ganado la plaza. Asi que solo queda animarlos y que den lo mejor de si para llevar al EQUIPO ESPAÑOL lo mas arriba posible", añade Castillejo en su perfil de Twitter.Estas son las explicaciones dadas por el, que ha anunciado medidas ante un "error grave que no tiene justificación".El mandatario ha anunciado que tras hablar con el presidente de la IAAF,, ha conseguido una(no podía hacerlo por tener una marca inferior a 1.03:00) y quecorrerá debido a que su marca se lo permite."Primero de todo quiero pedir perdón a los atletas afectados. La IAAF permitía inscribir a seis atletas, aunque solo cinco podían competir y eso es un error que se arrastra en nuestra normativa cuando mandamos la circular. Ni nuestro procedimiento ni nuestra gestión ha estado a la altura de lo que este deporte se merece. Lo asumo en primera persona. Nadie ha detectado ese error y se ha arrastrado a la vez", ha comentado Chapado."No tenemos justificación.e internamente valoraremos en nuestra junta de gobierno qué responsabilidad pueden haber", ha apuntado,Sobre el perjuicio económico para los atletas eliminados de la selección, Raúl Chapado adelantó que"tratarán el resultado como si hubieran estado corriendo en el equipo nacional a nivel de ayudas y puntos para la becas . Su posición será transcrita".