Lo que hará el Valencia con Mina

Entre los planes estratégicos del Valencia CF hay un apartado destacado para Santi Mina. El delantero gallego de 22 años, que se ha destapado en la élite con 14 goles en apenas 1.500 minutos de juego en su tercera temporada en València, ha convencido de pleno a Marcelino García Toral. Por eso, el técnico desearía seguir contando con él para el futuro y, en consecuencia, Mateu Alemany tiene la intención de abordar también la renovación de Mina cuando considere abierta la veda para firmar nuevos contratos con futbolistas como Dani Parejo o José Luis Gayà. Dos piezas fundamentales en la buena temporada del equipo que finalizan su vinculación actual con el club en junio de 2020.

En el caso de Santi Mina, en cambio, el contrato con el Valencia CF se alarga un año más, hasta el 30 de junio de 2021. No obstante, la juventud del delantero criado en la cantera del Celta hace creer a técnicos y dirigentes valencianistas que su explosión no ha hecho más que comenzar y seguirá acrecentándose durante la próxima campaña. En verano, cuando el futbolista se encontraba en horas bajas después de dos cursos negativos –no sólo para él, sino para la mayoría–, a las oficinas llegaron ya propuestas para llevárselo procedentes de Inglaterra.

Desde el fichaje en julio de 2015, con 19 años, el ´22´ cuenta con una cláusula de rescisión elevada. La previsión del director general es no vender a corto-medio plazo a Mina. Al contrario, Alemany planea premiar el rendimiento de un jugador al que vislumbra márgenes de crecimiento en todos los aspectos y para quien Marcelino guarda un sitio en la delantera dentro del croquis de la plantilla del Valencia CF 2018/19. En una escala de satisfacción con sus atacantes, hoy en día, Rodrigo y Santi Mina encabezan las preferencias entre los cuatro delanteros del equipo. Hace unas semanas, en este sentido, SUPER publicó la decisión no ejecutar la opción de compra de 13,5 millones que existe por Luciano Vietto.

El esfuerzo y los goles del joven gallego han cautivado a Marcelino, quien cuenta claramente con él, a pesar de las intenciones de firmar dos refuerzos para la delantera en el próximo mercado de verano. Los planteamientos del entrenador y el director general con respecto a Santi Mina son claros. Sin embargo, como ocurre con prácticamente la totalidad de futbolistas del Valencia, la situación del vigués no será inmune a un hipotético terremoto en el mercado, es decir, a la llegada de una súper oferta que haga replantearse cualquier idea preconcebida. Un contexto en el que Peter Lim, máximo accionista, tendría mucho que decir. Aún así, Marcelino se ha ganado con buenos resultados la confianza de Lim y el empresario ha demostrado con pruebas aquello que dijo el técnico tras verse con él a finales de noviembre en el Hotel Balneario de Las Arenas: "Nos va a apoyar". Y así ha sido, por ejemplo, con las intentonas de contratar a Gonçalo Guedes, la renovación de Rodrigo Moreno o el visto bueno a la compra de Geoffrey Kondogbia.



El "momento" de las renovaciones en el Valencia CF ya está ahí

Mateu Alemany tiene previsto sentarse próximamente con los representantes de futbolistas como José Gayà, Dani Parejo o el mismo Santi Mina, además de con Eugenio Botas, agente de Marcelino. El entrenador ha confirmado durante la temporada que se trata del principal sustento del proyecto deportivo con el que el Valencia está a punto de certificar el regreso a la Liga de Campeones. En pocas fechas sí será ya el "momento" de las renovaciones. Hace justo un mes el director general decía: "Los momentos son los momentos y el actual es el de estar concentrados en la competición, quedan dos meses y medio de competición y hay que apretar. Por tanto, no distraerse. Así que no es momento de plantear renovaciones, salvo situaciones urgentes como fue la de Rodrigo".

El ´plan renove´ del Valencia empezó con la renovación a finales de noviembre de Rodrigo, actual máximo artillero del equipo con 16 dianas –13 en la Liga y tres en la Copa del Rey–. Era el caso más urgente, ya que su contrato acababa a mediados de 2019. Una vez que los blanquinegros han asegurado virtualmente la clasificación para la Champions, el club trabaja sin demora en la confección del VCF 2018/19. Pablo Longoria y la secretaría técnica elaboran informes de seguimiento sobre jugadores capaces de reforzar un grupo con tres exigentes competiciones a la vista, mientras los jugadores susceptibles de ser renovados saben ya que próximamente sus representantes emprenderán negociaciones con el club. La consecución matemática de la cuarta plaza está muy cerca.

El asunto de Dani Parejo quedó iniciado durante la temporada y, en breve, se reemprenderá. En cuanto a Gayà, cuya cláusula en verano sería de 30 ´kilos´, los dirigentes han transmitido de modo informal al lateral la intención de prolongar su contrato. La cuestión capital de Marcelino arrancará con una excelente sintonía por ambas partes.