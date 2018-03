El plan del Valencia contra la posible sanción de la FIFA

El Valencia CF se cubre las espaldas ante una posible sanción deportiva de la FIFA. El club asume que puede ser castigado y está trabajando en previsión de que el máximo organismo de fútbol mundial sancione al equipo con el cierre de una ventana de fichajes. Es decir, que le impidan fichar futbolistas durante un determinado periodo de tiempo. El club está convencido de que ese contratiempo no afectaría a este mercado de verano. Existe la posibilidad de que los servicios jurídicos del club recurran, retrasen los plazos y, por tanto, la dirección deportiva tenga plena libertada para confeccionar la plantilla del Valencia 2018/19.

Lo que no está claro es lo que pueda suceder en las siguientes ventanas si finalmente hay sanción. El por ese motivo por el que la dirección deportiva se ha adelantando a los acontecimiento y ha activado un plan de emergencia ante una posible prohibición de firmar durante una o más ventanas de fichajes que debilitaría sensiblemente al equipo. ¿Y qué puede hacer el Valencia a corto-medio plazo para protegerse de una sanción así? La solución está en las cesiones.

El club no podría fichar jugadores si es sancionado por la FIFA, pero sí podría legalmente recuperar jugadores cedidos y, de esta forma, tener un colchón de garantías para cubrir mínimamente las necesidades deportivas de la plantilla 2019/20. Mateu Alemany es hombre de fútbol y ya trabaja en esta dirección por si acaso. Según ha podido saber SUPER, el club ya ha plateado a algunos futbolistas jóvenes de proyección de primer equipo la posibilidad de salir cedidos para curtirse con minutos y al mismo tiempo poder ser repescados y ser una solución de urgencia para el club en caso de sanción.

Existe la posibilidad de realizar esta maniobra de cedidos con canteranos de élite formados en Paterna, pero también con jugadores de fuera que podrían ser incorporados al Valencia este verano para salir en calidad de cedidos. El perfil de unos y otros sería el mismo: futbolistas jóvenes con proyección de primer equipo.

La FIFA ha puesto el foco en el Valencia en busca de irregularidades en fichajes como los de Kangin Lee y Ferhat Cogalan; así como en el proyecto Wanda. El club conoce la investigación desde hace tiempo y está preparado para defenderse jurídica y deportivamente de una posible sanción.

El propio Mateu reconoció en febrero que el proceso por el fichaje irregular de menores extracomunitarios «está en curso». «El riesgo siempre existe cuando está abierto el procedimiento. Hemos hecho valoraciones de posibles resultados para tenerlo previsto y estamos a la espera de que sea resuelto. No dejaré de decir que me parece sorprendente que sean tan estrictos cuando se ficha a un menor de un país no comunitario y se puedan coger jugadores de países europeos sin control ni compensación alguna. Cuanto menos, me parece curioso», admitía. El Director General no solo admitió que la investigación de la FIFA sigue abierta a pesar de que comenzó hace ya algunos años, además dejó entrever su preocupación y hasta admitió que el club ya está haciendo pesquisas y trabajando en previsión de que pueda ser sancionado. El plan pasa por la política de cesiones.

El Valencia no es ni será el primero o último equipo de la Liga española que se enfrenta a este tipo de sanciones. Hay más casos. El Atlético de Madrid, también con jugadores becados por Wanda y hasta cien menores involucrados, lo sufrió hace poco en sus carnes. De hecho, hasta enero no pudo contar con Diego Costa y Vitolo. Antes, Barça y Madrid fueron sancionados con dos ventanas. Los blancos redujeron el castigo a una -la ventana de enero de 2017- después de que prosperara un recurso. El Madrid tenía 39 menores que vulneraban 6 artículos. El Barça, 10 involucrados por el artículo 19. El Valencia trabaja en previsión de una sanción deportiva, está obligado a hacerlo, pero continúa creyendo en su inocencia.

El club ha enviado a la FIFA toda la documentación requerida y considera que no existen irregularidades flagrantes. De hecho, esperan como mucho una sanción económica. Mientras tanto se adelantan por si llegara la deportiva.