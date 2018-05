Mateu Alemany: "Estamos en el mercado de fichajes trabajando a toda máquina"

Mateu Alemany ha analizado la actualidad del Valencia CF y la última hora del mercado de fichajes, en el que asegura el director general del club que "estamos trabajando a toda máquina" aunque reconoce que todavía queda mucho tiempo para poder fichar este verano. Acaba de empezar pero Alemany ha querido transmitir que el Valencia está trabajando al máximo. Las posibles ofertas por Rodrigo Moreno o nombres de los que se han hablado como el de Wass han tenido respuesta por parte de Alemany.

Estas han sido sus palabras:

¿Hay jugadores intransferibles? ¿Algún jugador ha dicho que no quiere ser vendido?

No, nadie nos ha comunciado nada, tampoco hace falta comunicarlo. Digamos que transferibles son todo el mundo, en España hay cláusulas de rescisión, se está renovando continuamente jugadores de la cantera, todo es un tema de precios. Dicho lo cual, hay jugadores que tienen un valor mayor, otros un valor estratégico mayor, otros que no lo tienen y hay jugadores que no tenemos intención de vender salvo cláusula, así como otros que tenemos intención de que salgan del club, pero no puede decirlos porque los interes del club estarían perjudicados.

¿El club tiene que ajustarse a la fecha para cuadrar las cuentas el 30 de junio y vender por 45 millones o puede ser flexible?

La norma es la norma y la legislación es la que es, es un tema de contabildiad, es un tema discutible, de intepretación, no soy un contable, pero sí tengo experiencia y me parece que la venta de un jugador un 5 de julio corresponde a la temporada 2017/18, ahí esta la discrusión a nivel contable. Estamos tranquilos y venderemos, no por una fecha, si no que porque nos cuadre por interes deportivos y económicos. Lo del 30 de junio a mí no me preocupa.

Hay que reforzar la plantilla, ¿hay alguna operación en marcha?

Tenemos un precedente, hoy estamos a día 23 de mayo, quedan tres meses y una semana en futbol es una barbaridad, el año pasado nos presentamos en el naranja con un fichaje, esos nos dice que queda mucho tiempo, el mercado se va a mover muy lento, todo el mundo piensa que va recibir grandes ofertas de grande clubes y habrá que tener paciencia, la tuvimos el año pasado que no teníamos la base de este año, ni siquiera entreador, como para ahora precipitarnos, nos lo tomamos con calma y seguiremos así. El número de fichajes será inferior y el de salidas también. Aún es muy pronto para hablar de contrataciones pero hace semanas que estamos en el mercado viendo cosas y analizando el posicionamiento de los clubes, sabemos los perfiles que queremos, las posiciones y estamos trabajando a toda máquina. Para cerrar una operación en agosto hay que estar posicionado antes.

Acuerdo con Deloitte, ¿el estadio estará apra la temporada 21/22?

Futurólogo no soy, en cuanto a Deloite nos hemos aliado con una consultora muy potente, entre las cuatro mejores del mundo, tiene una capacidad de gestionar todos los ámbitos del nuestro estadio y lo que buscamos es terminarlo cuanto antes. Ellos tienen capacidad en todos los ámbitos y unos equipos preparados en la materia, el Valencia tiene una estructura muy bien dotada para un club profesional pero no somos especialistas, por eso nos va dar frutos a gran velocidad, el mercado inmobiliario está en un momento bueno en València y y todo eso nos ha llevado al acuerdo. Entre el 21 y el 22 queremos acabar el nuevo estadio y poder trasladarnos. Ahora, a ver un poco todo y ver cómo responde el mercado inmobiliario.

¿Cuál es la hoja de ruta para hablar del futuro del entrenador? ¿Atacarlo ya o esperar a que arranque el proyecto? ¿Quién tiene más prisa?

Existe una relación muy buena, el entrenador está muy contento con el Valencia, somos felices con el entreandor y estamos condenados a entendernos. Habrá que buscar el momemto adecuado, nuestra voluntad es que Marce esté mucho tiempo con nosotros, más que un año, pero no hay prisa, él conoce nuestra voluntad, sabemos que está bien y habrá que buscar el momento. Ahora hay 3, 4, 5 ó 6 meses en los que puede darse ese momento idóneo para sentarse con él y luego con su agente y concretar algo con la ventaja que nos conocemos bien. Lo conocemos, él a nosotros, la afición también y la valoración positiva es unánime y solo hay que buscar ese momento. En un fututo no muy lejanos habrá noticia al respecto.

¿Si ha fichado a Was o se ha negociado con él en las ultimas semanas?

No lo hemos fichado por supuesto, ni tan siquiera hemos negociado con él, ni con sus agentes, ni con el Celta, a día de hoy no estamos negociando con nadie.



¿En la reunión con Peter Lim valoraron la psoibilidad de perder dinero ahora pero que eso vaya a favor de lo deportivo?

La venta de jugadores es algo que no gusta, ni a la afición, ni al club, ni a nadie, el Valencia ya asumió un riesgo el verano pasado. Siempre en el club se había vendido en el verano del ejercicio que se iba a iniciar y se arriesgó a vender a final de temporada para no malvender activos.

Se arriesgó y se asumió. La segunda parte del tema es que tal y como está el FPF vender es la fórmula que te permite la posibilidad de tener un presupuesto suficiente para fichar y tener un equipo competitivo. Si no vendes por mucho que el propietario haga la liga te va a bajar tu FPF. En tres años verás reducido tu disponibilidad de FPF. Yo entiendo que para tener un equipo superior deportivamente es mejor vender porque el éxito deportivo hace que jugadores tengan mayor valor y se pueda fichar a más jugadores, eso a la larga significa que el club y la propiedad asumen un enorme riesgo. Deportivamente es mejor vender, es mi teoría, pero es mi teoría general por cómo está estructurado el FPF.

Hace 15 años no era así, porque tú podías mantener tu equipo y fichar y nadie te decía nada. Así acabó todo el mundo como acabó... Hoy la situación ha cambiado. Vender nos duele, pero nos da la posibilidad de traer otros jugadores y mejorar tu nivel deportivo.