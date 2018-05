Florentino responde a Cristiano

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, dijo que está "empezando a estar un poquito impresionado" por lo que el equipo blanco está haciendo al ganar su tercera Liga de Campeones consecutiva y la cuarta en las últimas cinco temporadas.

En declaraciones a Antena 3, Florentino Pérez no quiso valorar las palabras de Cristiano Ronaldo, quien insinuó su marcha minutos antes en beIN Sports. "No hablo de ningún jugador. Están todos encantados, felices. No hay más que verlos cómo han jugado", indicó el mandatario madridista, que aseguró que tiene una relación con el portugués "muy buena", como con el resto de jugadores.

"Aquí lo importante es el club. Un día como hoy lo más importante es que estamos festejando esta Champions. No entro a hablar de esto. Siempre se habla y nunca pasa nada", recalcó Florentino Pérez.

El presidente blanco, que ganó como máximo dirigente del club blanco su quinta Liga de Campeones, reconoció que en la final había sufrido, pero que a la postre el Real Madrid, en su opinión, había jugado mejor y había merecido ganar al Liverpool, que también dijo que había "hecho un gran partido".

Respecto al galés Gareth Bale, autor de los dos tantos que desequilibraron el encuentro con su doblete tras saltar al campo a los 61 minutos, comentó que "ha sido uno de los mejores del partido, claramente".