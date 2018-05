Todavía queda una flor que no le hemos tirado

La de flores que le hemos tirado a SuperLópez, todas sin duda más que merecidas. Y ojo que todavía nos queda una, precisamente para la que se le fichó el pasado verano: el ascenso del Atlético Levante a Segunda División B. Si no pasa nada raro, que desde luego no tiene porqué, el filial va a recuperar este domingo la categoría perdida hace ahora un año. Un éxito, aunque en realidad también una obligación, con la que se arregla el estropicio del último descenso en el play-out. Otro objetivo cumplido en el que la mano del entrenador de Silla, cuya parte alícuota de mérito es indiscutible, ha vuelto a ser de santo. Al final el tiempo ha puesto en valor los días en los que, cuando el viento soplaba a favor de que más allá de los problemas con Hacienda fichara por el Hércules, Herni y Tito se lo aseguraron para su proyecto en competencia con otro buen míster como era Raúl Garrido. Paco bajaba a Tercera, donde no se le cayeron los anillos antes de convertirse en el entrenador más efectivo de Primera. Su trabajo en una categoría sin focos, con el mismo dibujo e idéntica filosofía puesta en práctica después en el campo de al lado, es el que le aupó al mejor tren de su vida deportiva tras caer Muñiz. El mismo igualmente que tras un inicio algo titubeante ha sabido aprovechar Olaizola para darle el último impulso al equipo hacia el play-off y el liderato. Como ocurrió con Paco, fuera hipocresías, por el ex del Mallorca tampoco dábamos un duro, pero ahí están los resultados otra vez del lado de los técnicos que apostaron por un jefe muy práctico, con buenas dotes de mando, autoridad en el vestuario y, sobre todo, dentro de los parámetros y las peliagudas coordenadas del momento.



Quien avisa no es traidor

A expensas de acertar con el Schalke más que con un Coke entregado a la causa, a la espera de que Róber se decida antes de ir a por un central de mayor o menor jerarquía y pendientes de que el mercado salga de uno de esos impases de calma previos a la tempestad, esta semana ha sido también la del final de una etapa en la sección de fútbol femenino. Igual que hace un año, se avecina otra revolución y un torrente de noticias en el que, a priori, las pérdidas se suponen por debajo de las ganancias. En el proyecto del Levante, con Nazaret a la vuelta de la esquina, importan todas las categorías. Y, aviso, mucho ojo con esos prometedores valores que cotizan al alza.

