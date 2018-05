Iniesta confiesa en ´Chester´ sus momentos más complicados

Cuatro ha emitido este domingo 27 de mayo a las 21.30 horas el especial Chester Mundial. Una entrega donde Risto Mejide entrevistó al futbolista Andrés Iniesta poco antes de su viaje a Japón para fichar por su nuevo equipo. Chester se desplazó hasta Barcelona, para vivir la despedida de Iniesta en el campo que le vio crecer como futbolista y el jugador del FC Barcelona se sentó en el sofá más célebre de la televisión para vivir una experiencia llena de reencuentros, de sorpresas, confidencias y de anécdotas.





se va del F.C Barcelona tras una buena temporada, donde el equipo catalán se llevó la Liga y la Copa de Rey. Sin embargo, el futbolista comentó que añora no haber despedido la temporada con una final o semifinal de Champions: "Si me dieran a elegir, cambiaría recibir el Balón de Oro y en su lugar haber llegado este año a semifinales de Champions con el Barça". Además, el jugador habló sobre la exigencia de estar en uno de los mejores equipos del mundo, y el porqué de su despedida: "Me sería muy difícil dar toda la exigencia que implica y que merece este club. Dejarlo es lo más honesto por mi parte (...) Me voy para jugar en otra competición, con otra exigencia, en un mundo distinto. No me retiro, voy a seguir jugando, pero de otra manera".Entre los invitados que compartieron charla con Risto y Andrés destacan, fisioterapeuta personal de Iniesta, Marcos López, periodista deportivo y escritor de la biografía del jugador, su padre,, y su mujer,Fue con la visita de estos últimos cuando Iniesta se sinceró sobre sus momentos más difíciles en la élite del fútbol. Tal y como explicó el futbolista, llegó un momento en que tuvo que decirle a sus padres y a su entonces novia "". Fue entre los años 2009 y 2010. A pesar de que Iniesta vivió en esa etapa algunos de sus momentos deportivos más importantes, anotó el mítico gol que dio el Mundial de Sudáfrica a España, el futbolista se sentía "vacío" y tuvo que pedir ayuda en la Ciudad Deportiva del FC Barcelona.Los resultados son por todos conocidos yse va del fútbol español, donde siempre será recordado como una de las figuras más destacadas de este deporte. La próxima cita de Iniesta es el, donde defenderá los colores de España.será la cadena encargada de emitir en exclusiva esta gran cita del fútbol.