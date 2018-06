Kangin rompe el molde en Toulon

Kangin Lee brilla con luz propia en el Torneo de Esperanzas de Toulon, una cita que concentra desde hace décadas a los principales talentos en el escenario más inmediato a la irrupción de un futbolista en la élite. Los campos de la Provenza han albergado en pocos días dos exhibiciones del mediapunta del Valencia CF, consolidado como uno de los mayores activos del combinado sub-20 de Corea del Sur pese a tener tan solo 17 años. «Personalmente, no siento la presión porque soy uno de los jugadores más jóvenes del torneo», decía al medio oficial de la organización. En el primer partido de la fase de grupos, ni más ni menos que ante Francia, sus regates acapararon todos los resúmenes.

Fue una de las sorpresas para el público local. Las expectativas generadas se confirmaron ayer con un golazo contra Togo. El valencianista solo necesitó cuatro minutos para poner por delante a su selección. Recibió el balón en la frontal del área, se dio la vuelta entre los rivales con un control orientado y fusiló con la zurda buscando la escuadra del guardameta africano, que nada pudo hacer para detener su disparo. Tras consumar su segunda derrota –Togo logró darle la vuelta al marcador– Corea del Sur quedó matemáticamente eliminada, sin opciones ya de avanzar a la próxima ronda del campeonato. A Kangin, por lo tanto, le queda un último partido y volverá a casa. Si el Juvenil A consigue vencer al Madrid y hacerse con un billete para las semifinales de la Copa del Rey, allí estará.



El futbolista, durante su estancia en Francia, se ha mostrado como una supernova en un sitio clásico de pesca que atrae año tras año a los ojeadores de las principales secretarías técnicas –el Valencia CF, de hecho, ha tenido sus captadores acreditados– de Europa. Brillar en la constelación Toulon es mucho brillar. Kangin ha respondido a un reto de altura y esos argumentos no pasan desapercibidos para los tiburones que se han dado cita. El jugador, contractualmente, está desprotegido. Su cláusula de rescisión a día de hoy es de ocho millones de euros y hasta que no sea inscrito con ficha del filial la temporada que viene no ascenderá a los doce. Por ello, el Valencia CF ya ha comenzado a trabajar para blindarlo y tener la sartén por el mango ante la amenaza de otros clubes, tal y como hizo meses atrás con Ferran Torres.

Si el de Foios destacó en un escaparate extraordinario –Europeo y Mundial sub-17–, Kangin también. Los contactos entre las partes ya están en marcha y pronto podría haber novedades con respecto a su blindaje. El jugador entrena en ocasiones con el primer equipo y Marcelino está encantado con él. Está en el foco. La página oficial del torneo, horas después de su primera exhibición, destacaba su gran actuación ante Francia. El joven futbolista, convencido, explicaba: «Creo que hay una diferencia de atmósfera entre el fútbol español y el fútbol coreano. En España, el juego es más libre. La estrategia de Corea del Sur es más estricta. Por supuesto, hay algunas similitudes entre ambos».