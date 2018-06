Ojo a la bomba que cuenta Cristóbal Soria sobre el Real Madrid

Cristóbal Soria, el que fue delegado del Sevilla FC y colaborador del programa El Chiringuito de Mega, ha contado una información sobre el vestuario del Real Madrid que se puede calificar de auténtica bomba. Fue este lunes en el mismo programa El Chiringuito que presenta Josep Pedrerol.



Soria aseguró que antes del partido entre el Villarreal y el Real Madrid se produjo en el estadio de La Cerámica un serio incidente en el vestuario blanco, cuando Zidane dio la alineación titular y en ella no estaba el habitual portero suplente blanco Kiko Casilla sino Luca Zidane, hijo del ya exentrenador madridista. Cuenta Soria que al conocerse la decisión a Kiko Casilla "lo tuvieron que agarrar".



Hay que tener en cuenta que se trataba ya del último partido de LaLiga, y el Madrid era tercero en la clasificación y no se jugaba nada, por lo que el técnico madridista podía alinear a sus futbolistas menos habituales pensando en la final de la Liga de Campeones que disputaba justo una semana después en la ciudad de Kiev frente al Liverpool.



Esto es lo que contó en directo Cristóbal Soria: "En la previa del vestuario, cuando Kiko Casilla se entera de que no se va a poder despedir de la afición y que además tiene una cláusula por bonus en su contrato de 600.000 euros para él, y cuando se entera de que no lo ponen se monta un lío en el vestuario del Real Madrid. Se incendió el vestuario del Real Madrid con el entrenador. Hasta el extremo que me consta que el club le va a pagar igualmente el bonus, y a Kiko Casilla, dentro del vestuario lo tuvieron que agarrar. Iba a por Zidane, se lo comía".





Sea casualidad o no, la cuestión es que apenas diez días después de producirse este incidente con los futbolistas en el vestuario, Zinedine Zidane comunicó a Florentino Pérez su dimisión como entrenador del Real Madrid , pocos días después de haber conquistado lay ante la sorpresa de todo el mundo del fútbol.Esta es la razón que expusoen la rueda de prensa convocada para anunciar su marcha: "Este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio para esto. Después de tres años necesita otro discurso, otra metodología de trabajo y por eso tomé esta decisión", razonó el técnico francés. "La decisión no tendrá sentido para muchos, pero sí para mí", sentenció.