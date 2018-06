El Valencia se hace fuerte con sus delanteros

Rodrigo Moreno, Simone Zaza y Santi Mina valen muchos millones. Así lo cree el Valencia y así se lo está haciendo llegar a todos los equipos que llaman a la puerta del club con la intención de ficharlos. La valoración del Valencia de sus delanteros es máxima. Los tres futbolistas están en el mercado y no está clara la continuidad de ninguno de ellos. Lo que sí está muy claro es que el Valencia se está haciendo fuerte con sus delanteros, los ha tasado con precios elevados y no está dispuesto malvenderlos. Y menos ahora con la inyección de 40 millones de euros de la Juventus por Joao Cancelo. Si alguien los quiere fichar tendrá que poner mucho dinero encima de la mesa. Milán y Nápoles, por ejemplo, ya se han dado cuenta.



Simone Zaza

Zaza es conciente de que este verano se van a producir movimientos en la delantera y que no es una de las primeras opciones en los planes de Marcelino. Sin embargo, eso no le resta valor. Todo lo contrario. El club tiene claro que no molesta en la plantilla y no está dispuesto a perder dinero con su venta. La posición del club es clara. Si no se gana dinero con su venta -costó 18 millones de euros a la Juventus- continuará en la plantilla la próxima temporada. El italiano ha firmado un año brillante, especialmente en la primera vuelta con continuidad, con 13 goles en su cuenta particular, marcó en la última convocatoria con su selección y no hay motivos para malvenderlo. 'Simo' tiene novias, pero ninguna de ellos llega a las cantidades que quiere el Valencia. El Milan es, junto al Torino, el equipo que más insiste en el delantero a pesar de la amenaza de la sanción de la UEFA por incumplir el control financiero. Desde Italia asumen que la única forma de hacerse con los servicios del jugador será llegar como mínimo a los 20 millones. No lo van a tener fácil.



Santi Mina

Tampoco lo tuvo ni lo tendrá fácil el Nápoles. El club italiano está interesado en la contratación de Santi Mina. Sin embargo, la primera propuesta que ha ofrecido al Valencia es insuficiente. La respuesta ha sido negativa. La valoración del futbolista es máxima porque el futbolista tiene juventud -22 años- y ha demostrado estar a un nivel muy alto esta temporada. Sus 15 goles con uno de los promedios de eficacia mejore de la Liga le avalan. El club, lejos de buscar comprador, trabaja en la renovación de su contrato -acaba en 2021- desde hace meses. Si no hay una oferta importante, continuará ligado al Valencia. Marcelino está encantado con su actitud -lo puso como ejemplo a la plantilla- y su rendimiento.



Rodrigo Moreno

Y para ofertas importantes la que tendrá que llegar al Valencia si algún equipo quiere fichar a Rodrigo. Marcelino lo considera un jugador referencial y la postura del club es firme. Mateu lanzó un aviso al fútbol europeo a las puertas del Mundial de Rusia. "Vale los 120 millones de su cláusula". Sus 19 goles lo valen. Solo se abrirá la puerta a Rodrigo si llega una oferta irrechazable para el Valencia y para el jugador que contente a las dos partes.



Luciano Vietto

El único delantero que ya conoce su futuro es Luciano Vietto. El club ya le ha comunicado que no ejecutará la opción de compra que expira la semana que viene el 15 de junio.