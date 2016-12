Entre primas y primos

Para el común de los mortales son las hijas de sus tíos. Pero, más allá de la consanguinidad, en el mundo del fútbol las primas son de lo más familiar una temporada tras otra con independencia de la categoría y de lo que haya en liza. Esto es lo que hay, guste o no. Que sí, que desde fuera pensarás que vaya toalla, con lo que cobran. Sin embargo, desde dentro los clubes lo tienen claro. Mientras que hay directivos que corren un tupido velo, a otros no les importa airear que para sacar los objetivos deportivos no hay que andarse con racanerías. En los vestuarios, siempre ocurre y esta vez no ha sido diferente, se suben por las paredes cada vez que trascienden cuestiones de pasta, con lo fastidiados que ya son de por sí los reparto ¡Encaje de bolillos!. Cuatro millones de euros nada más y nada menos, la mayor cantidad de la historia, es lo que se embolsará la plantilla por el ascenso, lo que significa que habrá futbolistas que cobren a la postre de prima más que de ficha. Es una cifra gorda, sin duda, aunque una minucia en comparación con la de los derechos audiovisuales en Primera, diez veces más. Así que ojalá haya que pagar y que los granotas no se apeen del liderato de aquí al final para que la travesía en Segunda sea lo más llevadera posible. Es importante, por cierto, que el tema quede claro desde el inicio. Porque con esto de las primas pasa que si llegas tarde haces el primo.

Bien por las listas abiertas

Sobre el mango de la sartén

El Consejo ha tenido claro lo de las primas y también lo de las listas abiertas, un logro por el que granotas como Gabriel Salinas empezaron a pelear cuando de esto nadie hablaba. Todos han puesto de su parte al final para que se impusiera la cordura en el renacimiento de la Fundación. Y encima el club, que sin oposición ni contrarios habría cometido un error estratégico mirando para otro lado, ha salido reforzado. Si todo sale bien el Patronato va a ser lo más representativo posible, aunque el mango de la sartén no cambia de mano.

A vueltas con los delanteros

Del "catarro" a lo de Víctor

Está resuelto lo de las primas, lo de la Fundación y también lo de los fichajes de invierno. Si Tito quiere, ahí tiene el dinero para fichar, a poder ser algo muy bueno y con recorrido para la próxima temporada en Primera. Vamos, lo del delantero. Diga lo que diga, por si alguien tenía dudas de que Muñiz necesita otro, ahí está el último parte médico para confirmarlo. Y es que entre lo del catarro «en las vías respiratorias altas» y que Víctor ha jugado dos ratos contados... Rafael, un muy buen delantero que bien porque juega fuera de sitio o que por lo que sea no acaba de cuajar, pasa de titular a descarte. En puertas del mercado no hay que hacer el primo.

