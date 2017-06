Fichajes mediátic@s

No lo fueron la de Muñiz ni la de Raúl Fernández y por merecida que se la tenga tampoco lo será la de Jason. La renovación más mediática ha sido, con diferencia, la de Charlyn Corral. Una internacional con tanto tirón en su país que el anuncio de su continuidad, previo pacto estratégico con ella, se hizo a las 14:00 para que en México la noticia pudiera viralizarse, con siete horas menos, desde el primer amanecer. El acuerdo con Charlyn, a la que tentaban seriamente desde Francia, es la punta del iceberg del decidido proyecto deportivo puesto en marcha para el Femenino. Un equipo reformulado deportivamente, tal y como hace semanas informó el mejor especialista del ramo, Ismael Algarra, y al que van a seguir llegando jugadoras de primer nivel por las que los granotas han peleado con rivales de la talla del Barcelona o el Valencia. En plena revolución, que no rebelión, en un fútbol donde excepto raras excepciones los contratos son año a año, la cruz de la moneda son la decena de futbolistas que no entraban en los planes, si bien alguna ha preferido cambiar de aires tras un pulso kamikaze a una cúpula deportiva en la cual, por cierto, es ya una realidad confirmada por el Consejo el ascenso de la reconocida Maider. Precisamente de todos estos cambios estuvieron hablando ayer en su despacho Quico Catalán y varios miembros de la peña del Levante Femenino, un detalle de cercanía con el que el presidente, igual que con los abonados que estos días hacen cola para renovar, predica con el acertado ejemplo de que tras el Levante UD haya personas.

Paco López, lujazo en tercera

El filtro de tito en el filial

Está en marcha el Femenino y también el filial después del fichaje de un entrenador que como Paco López es un lujo para Tercera. El que fuese jugador del mítico Levante de Juande se impuso en un casting en el que volvió a quedarse con la miel en los labios Raúl Garrido y en el que Tito, consciente de la importancia de la decisión, ha intervenido en primera persona a la hora de elegir entre los cuatro o a lo sumo cinco aspirantes en la mesa, no más.

Con la sartén por el mango

Más de 10 millones en ventas

Que el Levante tiene con Camarasa y Deyerson la sartén por el mango es tan evidente como que por ambos ha rechazado, y no estamos todavía en julio, tentativas con las que se habría asegurado más de 10 millones de euros, variables por objetivos al margen. Unos ingresos más que sugerentes y atractivos, encima sin desprenderse de la totalidad de sus derechos, para aumentar los márgenes del fair-play y continuar así construyendo un club ambicioso con mediátic@s como Charlyn.

