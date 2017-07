"Si fuera otro entrenador, seguro que ya habría levantado la voz"

E stá totalmente confirmado ya que al Levante el verano se le ha puesto bastante cuesta arriba, atrancado como está con las entradas y las salidas y a la espera de ir cerrando lo más en breve posible alguna de las cinco o seis operaciones que hay que cuadrar. Pese a haber comparaciones con las que salir ganando de largo, quedan tres semanas escasas para empezar a competir en serio y Muñiz, salta a la vista, está en cuadro. No sólo falta el delantero estrella, ése que la afición espera todos los veranos como el pilar del proyecto, sino que Alegría es el único disponible, así que tampoco está el panorama como para ir desprendiéndose de los descartes muy alegremente tanto por una cuestión de números como de euros gastadores. Dicen desde dentro que si fuera otro entrenador seguramente ya habría levantado la voz, pero el asturiano tiene claro que el club son todos y seguramente por eso no lo ha hecho, al menos en público y que se sepa. Ni por los fichajes que no llegan ni por lo de quedarse sin concentración de pretemporada ni por el desasosiego que da salir al mercado y que el Alavés o el Leganés, por nombrar así dos equipos al azar, se acaben llevando la tostada por un objetivo. En Segunda División, y esto no es una crítica para dos currantes como ellos, con Carmelo y el propio Muñiz sintiéndose en su salsa las cosas salieron rodadas. Pero en Primera ya está siendo harina de otro costal y de momento tampoco precisamente de Tito está llegando el salto de calidad, ese ítem que ya se envenenó hace dos años y para el que se encontró culpable en la figura de Manolo. La funesta lesión de Roger a la postre ha acabado cogiendo a casi todo el mundo con el pie cambiado y a remolque. Y es que si ya era difícil encontrar un delantero en los parámetros económicos, por ejemplo, con los que se ha intentado hacer la operación de Adrián Ramos, agárrate con dos. Venga Quico, ¡a estirarse!.



Los claroscuros del verano

Sobre Bardhi y las cesiones

Por no poner el dedo solo en lo que falta, la verdad es que lo de Ennis Bardhi tiene muy buena pinta. Falta verlo competir de verdad, pero ojalá se convierta en una de las revelaciones de la temporada y que confirme todo lo que bueno que apuntó cuando lo vieron jugar en directo en Murcia. Ilusiona por ahora Bardhi y es una satisfacción comprobar que el club no sólo vende caro sino que también pelea las cesiones como nadie. La de Rubén al Sporting, en el mejor de los casos, puede terminar reportando un buen pico, que es algo que tampoco está nada mal a la hora de cuadrar esas dichosas cuentas del concurso y el fair-play. Y respecto a la de Róber Pier, por cierto, a ver si es verdad lo del ultimátum y se termina el ridículo de llevar medio verano esperando al Depor.



